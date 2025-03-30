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В Национальном парке Гауя вырубят пять гектаров векового леса – хотят кататься на машинках 5

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
В Национальном парке Гауя вырубят пять гектаров векового леса – хотят кататься на машинках

Недалеко от Сигулды планируется строительство спортивного комплекса, для чего необходимо вырубить столетний сосновый лес, сообщает телеканал TV3.

Утверждается, что запретить строительство в особо охраняемой природной зоне не могут ни местные правила самоуправления, ни республиканский закон. Строительный департамент Сигулды разводит руками и собирается выдать разрешения на строительство (читай - вырубку).

Пять гектаров леса в зоне охраны ландшафта Национального парка Гауя в прошлом году за 150 000 евро приобрела компания "Vidzeme lauks", которой также принадлежит земля и песчаный карьер в этом районе. Компания планирует вырубить лес, так как хочет построить здесь картинговую трассу, здания и парковки.

Запланированные работы угрожают не только лесу, но и лишат нескольких соседних домов подъездной дороги, поскольку она не зарегистрирована в земельной книге как сервитут, отмечают местные жители.

Впервые компания попыталась получить разрешение на строительство трассы в марте прошлого года — через два месяца после покупки участка. Тогда департамент строительства отказал, так как компания не предоставила ряда документов.

Теперь, собрав необходимые документы, компания переименовала проект картинговой трассы в спортивно-оздоровительный комплекс, предусмотрев её использование и вне сезона — зимой здесь смогут бегать лыжники.

Уже в прошлом году компания получила положительные заключения от Управления охраны природы, Государственной службы окружающей среды и Государственной лесной службы, в которых указано, что в лесу нет охраняемых биотопов или видов. Возражения, полученные в ходе общественного обсуждения, муниципалитет Сигулдского края включил в обзор, и теперь их оценивает департамент строительства.

Градостроительный план самоуправления позволяет строительство спортивно-оздоровительного комплекса в этой зоне, так как здесь нет обозначенных общественно значимых смотровых точек или ценных ландшафтных территорий, подлежащих охране. В Министерстве умного управления и регионального развития поясняют, что, хотя территория является особо охраняемой, закон не запрещает здесь вырубку леса — это не заповедная зона, и на неё распространяются менее строгие ограничения.

Владельцем компании SIA "Vidzeme lauks" является Илвия Лиепиня. Ей также принадлежит развлекательный центр "Klikk" в Сигулде, где расположена двухуровневая крытая электрическая картинговая трасса. На создание центра в 2021 году было вложено почти миллион евро, за что муниципалитет присудил компании премию инвестора года.

Компания Лиепини отказалась отвечать на вопросы о планах по вырубке леса, заявив, что не обязана этого делать, и поинтересовалась, каков будет гонорар за участие в интервью. По их словам, он не может быть менее 50 евро в минуту.

Эксперты в области охраны природы критически относятся к правилам, регулирующим защиту особо охраняемых природных территорий и обитающих там видов. Они обеспокоены тем, что существующее регулирование позволяет по частям вырубать национальные парки.

#сигулда
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Комментарии (5)

  • JD
    Janis Dombris
    31-го марта

    Типично для местных управленцев, когда бабки решают всё. У нас таких охраняемых мест полно. Где нельзи ни рыбку половить, ни палатку поставить, а как только нарисовывается толстосум сразу все запреты мимо, водоем под себя, лес под вырубку.

    53
    1
  • OH
    Oleg Horkov
    Janis Dombris
    31-го марта

    А в Елгаве , с 1 апреля вход на остров запрещен . Птичек , потревожить

    1
    1
  • OH
    Oleg Horkov
    Janis Dombris
    31-го марта

    А в Елгаве , с 1 апреля вход на остров запрещен .Чтобы , птичек не потревожили .

    1
    1
  • ND
    Nata Druzhinina
    30-го марта

    только не понятно для кого это ... в конечном итоге все равно лес будет...

    22
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    30-го марта

    Браво!!!

    27
    2
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