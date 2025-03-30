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Сенатор США обвинил Россию и Китай в попытке взломать мессенджер Signal 0

В мире
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
Сенатор США обвинил Россию и Китай в попытке взломать мессенджер Signal
ФОТО: Global Look Press

Сенатор США Уоррен: Россия и Китай пытаются взломать мессенджер Signal.

Россия и Китай якобы предпринимают попытки взломать мессенджер Signal, в котором переписывались высокопоставленные чиновники администрации США об ударах по Йемену. Об этом заявил заместитель главы собрания Демократической партии в Сенате США и замруководителя комитета по разведке Сената Марк Уорнер, сообщает ABC News.

«У нас есть сообщения о том, что Китай и Россия пытаются взломать Signal», — заявил он в интервью телеканалу, не уточнив источник своих данных.

Политик добавил, что сам пользуется этим мессенджером, а также призывает делать то же самое людей из своего окружения, несмотря на то что, по его же словам, существует риск попадания в смартфоны вредоносного программного обеспечения, которое может быть использовано для кражи данных пользователей.

«Signal безопаснее, чем ваши обычные сотовые телефоны. Он зашифрован», — резюмировал Уоррен.

Заявление сенатора прозвучало на фоне дискуссии вокруг проблем конфиденциальности обсуждения принимаемых Белым домом решений. В понедельник, 24 марта, главред The Atlantic Джеффри Голдберг написал, что был добавлен в чат-группу для обмена сообщениями с высокопоставленными должностными лицами США, из которой он узнал о содержании их секретных переговоров по поводу атаки на йеменских хуситов.

Как сообщила со ссылкой на свои источники газета Politico, вице-президент Джей Ди Вэнс и ряд высокопоставленных чиновников предлагали Трампу уволить советника по нацбезопасности Майка Уолтца, включившего журналиста в переписку. Согласно приведенным в материале данным, лидер США согласился, что Уолтц «облажался», но решил не увольнять его.

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