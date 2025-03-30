Трамп был «очень зол» и «взбешен» словами Путина

NBC: Трамп заявил, что был «очень зол» и «взбешен» словами Путина о Зеленском.

Президент США Дональд Трамп в ходе интервью телеканалу NBC News заявил, что был «очень зол» и «взбешен» из-за слов своего российского коллеги Владимира Путина о властях Украины и Владимире Зеленском. Об этом сообщается в материале на сайте канала по итогам общения с главой Белого дома.

«Президент Дональд Трамп заявил, что он был "очень зол" и "взбешен", когда президент России Владимир Путин раскритиковал авторитет руководства президента Украины Владимира Зеленского, добавив, что комментарии "попали не по адресу"», — говорится в заметке.