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Оккупированные Россией территории «де-юре» признаны не будут - спецпредставитель Трампа 0

В мире
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
Оккупированные Россией территории «де-юре» признаны не будут - спецпредставитель Трампа
ФОТО: twitter

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Москва не откажется от контроля над оккупированными украинскими территориями, однако «де-юре» они не будут признаны частью России, пишет LETA со ссылкой на «Украинскую правду».

В интервью телеканалу Fox News Келлог отметил, что это создаёт сложную ситуацию, требующую дальнейших переговоров.

По словам Келлога, Россия фактически контролирует всю Луганскую область, но лишь частично — Донецкую, Запорожскую и Херсонскую. «Возникает вопрос — как эта ситуация будет выглядеть в будущем? Каковы реальные территориальные приобретения?» — подчеркнул спецпредставитель Трампа.

Он указал, что при любом варианте разрешения конфликта важно различать контроль «де-факто» и «де-юре».

«„Де-факто“ означает, что они физически оккупировали территорию и не собираются уходить. Но „де-юре“ нельзя сказать, что они её полностью аннексировали. Международное сообщество не признаёт эти территории частью России. Это сложные дискуссии, которые ещё предстоят», — заявил Келлог.

Он считает, что для поиска политического решения необходимо понимать позиции как Украины, так и России, и найти компромисс, который хотя бы частично устроит обе стороны. «Но, конечно, ни одна из них не получит всего, чего хочет», — добавил он.

Недавно другой специальный посланник Трампа — Стив Уиткофф — в интервью скандальному американскому телеведущему Такеру Карлсону фактически признал нелегитимные «референдумы» о присоединении к России, которые Москва провела на оккупированных территориях в 2022 году. Уиткофф заявил, что Крым и «так называемые четыре области — Донбасс, Луганск и ещё две» — являются главным препятствием для завершения начатой Россией войны.

«Там говорят по-русски. Там прошли референдумы, в которых большинство жителей выразили желание быть под контролем России», — утверждал Уиткофф, подчёркивая, что, по его мнению, «это ключевой вопрос конфликта».

Европейская комиссия после интервью посланника Трампа заявила, что непоколебимо поддерживает территориальную целостность Украины и подчеркнула, что так называемые референдумы, организованные Россией на оккупированной территории, являются сплошной фальсификацией.

Президент Украины Владимир Зеленский указал, что Уиткофф часто повторяет кремлёвскую пропаганду, а такие заявления только ослабляют давление на Россию и затрудняют достижение мира.

«Я считаю, что Уиткофф действительно очень часто цитирует нарративы Кремля. Думаю, это не приближает нас к миру и, к сожалению, ослабит давление США на Российскую Федерацию. Мы можем изменить это информационное поле только своими действиями. Мы стараемся это делать», — заявил президент Украины.

Зеленский также подчеркнул необходимость чёткой и решительной поддержки Украины со стороны США. «Мы хотим, чтобы американцы были на нашей стороне. Даже если сейчас Америка выбрала тактику быть посередине, то пусть будет посередине, а не ближе к Кремлю», — отметил он.

Тем временем Верховная рада Украины потребовала отставки Уиткоффа с должности после «позорных высказываний об Украине».

#война рф и украины
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