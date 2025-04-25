Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб обвинил президента Сальвадора Найиба Букеле в торговле людьми за то, что тот удерживает под стражей высланных из США венесуэльцев в обмен на вознаграждение, пишет LETA со ссылкой на AFP.

В беседе с агентством AFP Сааб заявил, что Букеле потребовал 7 миллионов долларов за содержание под стражей граждан Венесуэлы и добавил, что ему придётся отвечать за этот "грязный бизнес" в соответствии с международным правом.

Администрация президента США Дональда Трампа, ссылаясь на закон 1798 года о враждебных иностранцах, выслала в Сальвадор 252 гражданина Венесуэлы, обвиняемых в принадлежности к транснациональной венесуэльской банде "Tren de Aragua".

В Сальвадоре они были помещены в тюрьму строгого режима в Теколуке (CECOT), за что Сальвадор получил от США 6 миллионов долларов.

Авторитарный президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал безусловного освобождения этих венесуэльцев.

Букеле в воскресенье заявил, что готов выполнить требование Каракаса, если Венесуэла освободит такое же количество заключённых-диссидентов и иностранных граждан, удерживаемых режимом Мадуро.

Сааб в разговоре с AFP назвал это требование циничным.