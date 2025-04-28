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Власти США пригрозили превратить Россию в корм для рыб 6 1946

В мире
Дата публикации: 28.04.2025
BB.LV
Власти США пригрозили превратить Россию в корм для рыб
ФОТО: Youtube

Сенатор Кеннеди: США готовы превратить Россию в корм для рыб.

Президент США Дональд Трамп должен продемонстрировать готовность Вашингтона превратить Россию в корм для рыб. С таким призывом выступил американский сенатор-республиканец Джон Кеннеди, его цитирует телеканал Fox News.

«Мы должны дать [российскому лидеру Владимиру] Путину понять, что есть цена, которую нужно заплатить за то, что он обманывает нашего президента», — заявил парламентарий, обвинив Путина в «срыве всех обещаний», данных американской стороне.

Ранее Трамп призвал Путина продемонстрировать приверженность миру и остановить боевые действия на Украине. По мнению американского лидера, есть все условия для заключения соглашения, поэтому Москве нужно подписать его и «вернуться к нормальной жизни».

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(6)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    28-го апреля

    Позор BB помойке!

    20
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го апреля

    ВВ! Только один вопрос:"Вас там самих себя от самих себя не тошнит?"

    75
    7
  • ЁП
    Ёхн Пёхн
    28-го апреля

    ББ с каждым разом падает всё ниже и ниже, пробивая дно ежедневно. Когда то был нормальный портал, где печатались интересные статьи и новости. А сейчас....просто противно читать. Тьфу.

    80
    5
  • Ч
    Чангл
    28-го апреля

    Позорище. Помойка как и Делфи становится. Один недалёкий сказал, но выдали за весь конгресс. С таким успехом у нас сплошные нацисты. Автор, уволься или привлечь тебя нужно, за неправильную информацию

    44
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    28-го апреля

    А вашего мастера заголовков пора отправлять копать канавы. Какие такие "власти США" - один не самый умный сенатор? Да тот же сенатор Грэм уже лет пять кричит, что заради Украины надо нанести по Москве ядерный удар. И что - он тоже "власти США"? Или придурок при власти США?

    54
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    28-го апреля

    Вроде предыдущий Кеннеди был умнее. А сенатор Кеннеди ничего не слышал об ответном ударе, проливе Сталина и Иеллусконском кратере?

    32
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