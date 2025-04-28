Власти США пригрозили превратить Россию в корм для рыб

Президент США Дональд Трамп должен продемонстрировать готовность Вашингтона превратить Россию в корм для рыб. С таким призывом выступил американский сенатор-республиканец Джон Кеннеди, его цитирует телеканал Fox News.

«Мы должны дать [российскому лидеру Владимиру] Путину понять, что есть цена, которую нужно заплатить за то, что он обманывает нашего президента», — заявил парламентарий, обвинив Путина в «срыве всех обещаний», данных американской стороне.

Ранее Трамп призвал Путина продемонстрировать приверженность миру и остановить боевые действия на Украине. По мнению американского лидера, есть все условия для заключения соглашения, поэтому Москве нужно подписать его и «вернуться к нормальной жизни».