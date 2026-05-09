Количество мигрантов, добравшихся до Великобритании через Ла-Манш на небольших лодках, превысило 200 тысяч. Несмотря на многолетние обещания властей остановить нелегальные переправы, поток мигрантов продолжает расти.

По данным британского МВД, после прибытия еще 70 человек в пятницу общее число достигло 200 013.

Маршрут через Ла-Манш остается одним из самых обсуждаемых миграционных вопросов в британской политике. Несколько правительств подряд обещали сократить поток нелегальной миграции и бороться с сетями контрабандистов, организующих опасные переправы через море.

Однако статистика показывает обратную тенденцию: за последние три года число мигрантов, прибывающих в Великобританию на небольших лодках, выросло более чем вдвое.

Для британских властей проблема заключается не только в миграции как таковой, но и в сложности контроля морской границы, а также в гуманитарных рисках.

Ла-Манш считается одним из самых оживленных судоходных маршрутов в мире, а переправы на перегруженных надувных лодках регулярно заканчиваются трагедиями.

По данным Международной организации по миграции ООН и французских властей, в этом году при попытке пересечь пролив погибли как минимум восемь человек.

В 2025 году было подтверждено 23 смертельных случая.

Важно понимать: большинство мигрантов отправляются в Великобританию с северного побережья Франции, а сами переправы обычно организуются нелегальными группами, которые берут за поездку тысячи евро.

Тема миграции через Ла-Манш остается одной из ключевых для британской внутренней политики и регулярно вызывает напряженность в отношениях между Лондоном и Парижем.

Несмотря на усиление патрулирования и новые меры контроля, поток мигрантов через пролив пока не сокращается.