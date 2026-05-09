Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Более 200 тысяч мигрантов пересекли Ла-Манш на лодках с 2018 года 0 67

В мире
Дата публикации: 09.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лодка в проливе Ла-Манш
ФОТО: Unsplash.com

Количество мигрантов, добравшихся до Великобритании через Ла-Манш на небольших лодках, превысило 200 тысяч. Несмотря на многолетние обещания властей остановить нелегальные переправы, поток мигрантов продолжает расти.

С 2018 года, когда Великобритания начала официально фиксировать пересечения Ла-Манша на небольших лодках, в страну таким способом прибыли более 200 000 мигрантов.

По данным британского МВД, после прибытия еще 70 человек в пятницу общее число достигло 200 013.

Маршрут через Ла-Манш остается одним из самых обсуждаемых миграционных вопросов в британской политике. Несколько правительств подряд обещали сократить поток нелегальной миграции и бороться с сетями контрабандистов, организующих опасные переправы через море.

Однако статистика показывает обратную тенденцию: за последние три года число мигрантов, прибывающих в Великобританию на небольших лодках, выросло более чем вдвое.

Для британских властей проблема заключается не только в миграции как таковой, но и в сложности контроля морской границы, а также в гуманитарных рисках.

Ла-Манш считается одним из самых оживленных судоходных маршрутов в мире, а переправы на перегруженных надувных лодках регулярно заканчиваются трагедиями.

По данным Международной организации по миграции ООН и французских властей, в этом году при попытке пересечь пролив погибли как минимум восемь человек.

В 2025 году было подтверждено 23 смертельных случая.

Важно понимать: большинство мигрантов отправляются в Великобританию с северного побережья Франции, а сами переправы обычно организуются нелегальными группами, которые берут за поездку тысячи евро.

Тема миграции через Ла-Манш остается одной из ключевых для британской внутренней политики и регулярно вызывает напряженность в отношениях между Лондоном и Парижем.

Несмотря на усиление патрулирования и новые меры контроля, поток мигрантов через пролив пока не сокращается.

Читайте нас также:
#миграция #Великобритания #контрабанда #безопасность #мигранты #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Круизный корабль в море
Изображение к статье: ЕС запретил авиакомпаниям повышать цену билетов после покупки
Изображение к статье: Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в США
Изображение к статье: Ночной вид на аэропорт и город

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Быстрый творожный крем на завтрак
Еда и рецепты
Изображение к статье: Катерина Шпица показала первые фото новорожденного сына и раскрыла его имя
Люблю!
Изображение к статье: Надоели магазинные пельмени? Добавьте это в воду, и вы получите новое блюдо
Еда и рецепты
Изображение к статье: Алла Пугачева.
Люблю!
Изображение к статье: Как быстро смягчить мясо для шашлыка
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как протереть листья комнатных растений от пыли для блестящего вида
Дом и сад
Изображение к статье: Быстрый творожный крем на завтрак
Еда и рецепты
Изображение к статье: Катерина Шпица показала первые фото новорожденного сына и раскрыла его имя
Люблю!
Изображение к статье: Надоели магазинные пельмени? Добавьте это в воду, и вы получите новое блюдо
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео