Украинские дроны все глубже атакуют тылы России: ISW увидел угрозу снабжению армии РФ

В мире
Дата публикации: 09.05.2026
BB.LV
Украинский беспилотник
ФОТО: пресс-фото

Украинские силы активизировали удары беспилотниками по российским линиям снабжения в глубоком тылу оккупированных территорий. Аналитики Института изучения войны считают, что такая тактика может серьезно осложнить российскую логистику и подготовить почву для будущих контрнаступлений ВСУ.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинские силы начали активнее атаковать российские логистические маршруты на значительном расстоянии от линии фронта.

По оценке аналитиков, речь идет уже не о единичных ударах, а о более системной кампании против путей снабжения российской армии.

ISW обратил внимание на опубликованные видеозаписи ударов украинских дронов по российскому грузовику на трассе Т-0509 Мариуполь — Донецк. Эта дорога находится примерно в 95 километрах от линии фронта.

Кроме того, украинские беспилотники замечены в районе Мариуполя и вдоль трассы М-14, которая используется для снабжения российских войск в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей.

Аналитики подчеркивают, что эти маршруты имеют ключевое значение для российской армии. Через них идет переброска техники, боеприпасов и снабжения для войск на юге и востоке Украины.

По мнению ISW, способность Украины поражать движущиеся цели более чем в 100 километрах от фронта меняет ситуацию на поле боя.

Фактически речь идет о попытке создать эффект частичной воздушной блокады — когда даже глубокий тыл перестает быть безопасным для перемещения техники и снабжения.

Для российской армии это означает необходимость либо усиливать защиту логистики, либо менять маршруты поставок, что может замедлить наступательные операции.

В ISW считают, что систематические удары по тыловой инфраструктуре в будущем могут сыграть важную роль в поддержке украинских контрнаступлений — по аналогии с операциями, которые ранее помогли ВСУ вернуть часть территорий в районе Купянска и на юге Украины.

Дополнительное внимание к теме появилось после заявления украинского подразделения «Азов». Там сообщили об ударах по российским объектам возле Мариуполя и утверждают, что украинские дроны способны поражать цели на расстоянии до 160 километров от позиций операторов.

Война дронов в Украине продолжает быстро развиваться, и дальние удары по логистике становятся одной из наиболее заметных тенденций последних месяцев.

