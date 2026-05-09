В Венгрии прошло заседание парламента, на котором Петер Мадьяр принес присягу в качестве нового премьер-министра — его партия «Тиса» месяц назад одержала победу на парламентских выборах, положив конец 16-летнему правлению движения Виктора Орбана «Фидес».

По итогам прошедших в апреле выборов «Тиса», созданная всего два года назад, получила 141 из 199 мест в парламенте. Это абсолютное большинство, позволяющее самостоятельно формировать правительство и вносить изменения в Конституцию.

В субботу перед зданием парламента в Будапеште, на берегу Дуная, запланировано грандиозное «празднование свободы и демократии», в ходе которого Мадьяр призвал венгров пройти через «ворота смены режима».

Партия уходящего премьера Виктора Орбана «Фидес» потеряла более 130 мест в парламенте, получив всего 52 мандата, и демонстрирует признаки внутреннего развала.

Орбан и другие ключевые фигуры партии решили не занимать места в парламенте, и их политическое будущее остается неопределенным.

Каждый день приносит новые разоблачения или обвинения в коррупции в адрес этой партии, которая практически беспрепятственно управляла Венгрией с 2010 года.

«Главный приоритет — сформировать правительство… на руинах предыдущего. Мы готовы к очень тяжелой экономической ситуации. Но на данный момент мы просто не знаем, насколько она серьезна», — заявил BBC Золтан Тарр, будущий министр социальных дел и культуры.

Экономический кризис и вопросы моральности

Масштабные расходы кабинета Орбана за последние восемь месяцев наложились на многолетнюю раздачу госконтрактов бизнесменам из окружения «Фидес». В итоге бюджетный дефицит уже вплотную подобрался к годовому лимиту.

Новое правительство всячески пытается показать, что оно морально сильнее «Фидес».

Видный бизнесмен Гьёрги Ваберер, который за неделю до выборов перешел из «Фидес» в «Тису», рассказал журналистам, что пожертвовал «Тисе» 280 тыс. евро, после чего Мадьяр незамедлительно вернул ему деньги.

Дискуссии вызвало и выдвижение на должность министра юстиции зятя Мадьяра Мартона Меллетей-Барна. В четверг вечером Меллетей-Барна объявил, что снимает свою кандидатуру на этот пост, «чтобы гарантировать, что на переходный период не будет брошена ни малейшая тень».

Новые министры «Тисы» заявляют, что не собираются мстить уходящему правительству, но виновные в финансовых преступлениях будут привлечены к ответственности.

«Я не думаю, что нам следует говорить о гильотине», — заявил Тарр в ответ на призывы привлечь к суду тех, кто виновен в растрате национального бюджета.

«Мы говорим о расследованиях и действиях, которые будут полностью соответствовать верховенству права. Что интересно, нынешний главный прокурор и полиция начали некоторые расследования, которые они не начинали до выборов. Они допрашивают людей», — добавил он.

Как сообщил BBC источник, близкий к прокуратуре, небольшое количество ранее возбужденных уголовных дел против видных деятелей Венгрии «превращается в постоянный поток»: «не потому, что мы не хотели возбуждать дела раньше, а потому, что полиция и налоговая служба неохотно собирали доказательства».

«Сами дают показания»

«Изменилось то, что люди теперь сами дают показания. Поэтому внезапно появилось гораздо больше доказательств», — добавил источник.

Одним из объектов расследований стала медиаимперия Дьюлы Балаши, которая за последнее десятилетие получила миллионные государственные контракты и поддерживала кампании партии «Фидес», направленные против мигрантов и «врагов» Венгрии. В их числе назывались миллиардер Джордж Сорос, украинский лидер Владимир Зеленский и сам Мадьяр.

В интервью, вышедшем на прошлой неделе, Балаши заявил, что хочет передать свои компании и инвестиции государству, хотя и отверг какие-либо правонарушения.

Счета некоторых его компаний были заморожены.

Еще одним объектом расследования является Национальный культурный фонд Венгрии, в частности, его подразделение «Городской гражданский фонд», бюджет которого составляет почти 65 млн евро. Также проверяются утверждения о том, что через этот фонд могли перечисляться средства кандидатам от партии «Фидес».

Главный вызов для нового кабинета министров Венгрии — добиться разморозки 17 млрд евро из фондов Евросоюза, которые были заблокированы Еврокомиссией еще при Орбане. На прошлой неделе источники в Еврокомиссии намекнули, что часть этих денег может быть потеряна.

Среди других проблем – необходимость выработать единую позицию по миграционному пакту ЕС, против которого резко выступало правительство Орбана.

Новая власть в Венгрии обещает провести масштабные перемены, разобраться с коррупционными скандалами и восстановить отношения с Евросоюзом.