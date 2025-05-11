Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию завершился «полным успехом» и укрепил стратегическое партнерство Москвы и Пекина, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, передает CGTN.

Как отметил дипломат, поездка китайского главы в Москву имела большое историческое значение, так как способствовала развитию многополярного мира.

Глава МИД уточнил, что РФ и Китай подтвердили: они рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров. По его словам, стороны договорились «противостоять любым попыткам разрушить или подорвать дружбу или взаимное доверие» между государствами.

Ранее Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин обсудили в Москве войну в Украине.