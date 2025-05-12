На переговорах в Женеве США и Китай договорились несколько снизить взаимные пошлины - до 115 процентов с каждой стороны, сообщил министр финансов США Скотт Бессент, пишет DW .

Соединенные Штаты и Китай договорились приостановить действие части взаимных пошлин на 90 дней. Перерыв в действии этих тарифов вступит в силу с 14 мая, указывается в распространенном в понедельник, 12 мая, совместном заявлении по итогов переговоров двух стран в Женеве об окончании торгового конфликта.

Кроме того, стороны договорились снизить взаимные пошлины до 115 процентов, сообщил журналистам министр финансов США Скотт Бессент.

Накануне представитель Вашингтона на возобновившихся 10 мая торговых переговорах в Швейцарии Джеймисон Грир сообщил о достижении договоренности с Китаем в вопросе тарифов. С китайской стороны в переговорах участвовал вице-премьер Хэ Лифэн.

Трамп заявил о планах снизить пошлины для Китая

В начале мая американский президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что "в какой-то момент" собирается снизить пошлины на импорт товаров из Китая, "потому что в противном случае вы никогда не сможете вести с ними бизнес". 9 мая он написал в Truth Social: "80-процентные пошлины на импорт из Китая кажутся разумными. Решать Скотту Б. (Скотту Бессенту, министру финансов США. - Ред.)".

Пекин ранее публично обещал бороться в торговой войне "до конца" и предостерег Вашингтон от возвращения международного порядка к "закону джунглей". Введенные Трампом пошлины США на товары из Китая составляют 145%, размер ответных китайских пошлин - 125%.