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Британия призвала сильнее надавить на Путина и Россию 1 379

В мире
Дата публикации: 16.05.2025
BB.LV
Британия призвала сильнее надавить на Путина и Россию
ФОТО: Global Look Press

Хили: мы должны оказать давление на Путина всеми возможными способами.

Великобритания выступает за ужесточение давления на Россию по «всем направлениям». Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили.

«Мы должны оказать давление на [президента России Владимира] Путина всеми возможными способами, сочетая военную поддержку Украины в том виде, в каком мы ее оказываем, с дипломатическим и экономическим давлением», — сказал политик.

Британский министр также сообщил, что «коалиция желающих» рассматривает планы по обеспечению безопасности Украины «в воздухе и на море», чтобы в перспективе страна могла эффективно сдерживать Россию.

11 апреля Хили анонсировал новый пакет военной помощи Украине от Великобритании на 350 миллионов фунтов стерлингов. В него войдут радарные системы, противотанковые мины и несколько сотен тысяч дронов.

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#путин #россия #великобритания
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(1)
  • Ч
    Чангл
    16-го мая

    Все знают, что один ваш премьер пообещал уже Украине. Теперь нечем будет расплатиться. Ещё месяц и Россия захватит самое большое месторождение лития в Европе. И жопа Зе никому не нужна будет. Англы вы сосали ресурсы из востока 400 лет. Неужели не надеялись. Что-то мне подсказывает, что и вам придется 400 лет платить. Один вопрос, откуда деньги Зин? Вы маленький грёбаный остров и то как называли большой глаз, везде камеры, вы уже боялись всего с конца 90х. А сами англики чмошники, которые живя за 23 мили от Лондона, были там 2 раза и то на экскурсии в школе. Стыдно.

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