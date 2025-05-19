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Путин собирается захватить 4 области Украины до конца года - СМИ 3 601

В мире
Дата публикации: 19.05.2025
Deutsche Welle
Путин собирается захватить 4 области Украины до конца года - СМИ

Путин уверен, что еще в этом году войска РФ захватят всю территорию Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Исходя из этого убеждения, он будет вести переговоры с президентом США Трампом, пишет Bloomberg, сообщает DW.

Президент России Владимир Путин убежден, что войска РФ смогут обрушить оборону ВСУ и еще до конца года полностью захватить четыре области Украины, - Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую, сообщило в понедельник, 19 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, Путин будет строить предстоящий разговор с президентом США Дональдом Трампом исходя из уверенности в том, что России удастся полностью взять под свой контроль эти четыре региона Украины, об аннексии которых Москва объявила уже вскоре после начала войны.

В то же время Bloomberg приводит мнение аналитика Международного института стратегических исследований Бена Барри, который считает крайне низкой вероятность того, что России удастся к концу года полностью захватить Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области. Если оборона ВСУ обрушится, заявил он Bloomberg, то захват этих областей будет простой задачей, но сейчас, по его словам, такой сценарий выглядит крайне маловероятным.

Переговоры Путина и Трампа

Bloomberg отмечает, что Трамп рассчитывает добиться скорейшего прекращения войны, а Путин, в свою очередь, не демонстрирует никаких признаков готовности остановить боевые действия. Президент РФ, считает источник агентства, спокойно относится и к угрозам США ужесточить санкции против России.

Трамп ранее давал понять, что готов ужесточить ограничения в отношении РФ, если Путин не согласитсяна 30-дневное перемирие в Украине. В то же время Bloomberg отмечает, что Россия не стала прекращать огонь, а новый пакет американских санкций так и не принят.

На 19 мая запланирован телефонный разговор Путина и Трампа. Представители Белого дома и сам Трамп говорили, что может состояться и личная встреча Трампа с Путиным, но она пока не назначена. Трамп также заявлял, что на мирных переговорах по Украине не будет прорыва, пока он не встретится с Путиным.

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#путин #война рф и украины
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(3)
  • З
    Злой
    19-го мая

    Мда, похоже следующая 100- летняя война.

    5
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  • БТ
    Бесс Толковый
    19-го мая

    Русские за своим, обязательно вернутся и заберут обратно.

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    6
  • bt
    bory tchist
    Бесс Толковый
    19-го мая

    бесcтолковый ты – и вправду! ... вернутся за своими смердящими портянками, оставленными в 1991-м году? p.s. будешь настолько уверенным в своих словах (шизофреничном "предвиденьи") – как бы тебя Господь не прибрал к рукам ...

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