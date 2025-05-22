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Bank of Georgia ограничил покупки россиян в магазинах люкс 0 434

В мире
Дата публикации: 22.05.2025
Deutsche Welle
Bank of Georgia ограничил покупки россиян в магазинах люкс

Bank of Georgia ограничил клиентам-россиянам покупки дороже 300 евро в люксовых магазинах, сославшись на санкции. Это первый подобный случай.

Один из крупнейших банков Грузии - Bank of Georgia (BoG) - ограничил клиентам-россиянам покупки в люксовых магазинах на сумму более 300 долларов или евро, сообщило агентство РБК в четверг, 22 мая.

Как пишет РБК, в BoG объяснили эти ограничения требованием регулятора. Причиной стали санкции, запрещающие поставку в Россию предметов роскоши, стоимость которых превышает эту сумму. Ограничения будут действовать не только в Грузии, но и по всему миру, утверждает РБК. В клиентской рассылке банка, с которой ознакомилось агентство, говорится, что клиенты могут связаться с Bank of Georgia в случае изменения страны резидентства.

Сразу после начала вторжения России в Украину ЕС в рамках 4-го пакета санкций запретил поставку в РФ предметов роскоши стоимостью более 300 евро. Такие товары запрещено продавать и физическим, и юридическим лицам как в России, так и "для использования в России".

"Это большой прецедент: санкции на предметы роскоши ввели еще в 2022 году, но впервые их исполнение будет контролировать банк. Раньше их пытались соблюдать сами бутики (например, Chanel), но для них слишком сложно и трудозатратно вычислять россиян на кассе. Решение BoG позволит это делать автоматически", - отмечает РБК.

Ранее россияне сталкивались с невозможностью купить предметы роскоши в зарубежных бутиках, но эти случаи носили эпизодический характер, пишет издание Forbes. Эксперты, опрошенные РБК, заявили, что им пока неизвестны случаи, чтобы еще какой-либо из банков стал контролировать платежи россиян в люксовых магазинах.

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#грузия #россия #санкции
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