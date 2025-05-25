«Дружественный огонь»: российские войска могли сбить вертолет с Путиным

Это произошло во время визита Путина в Курскую область 20 мая.

По словам комдива, интенсивность украинской атаки значительно возросла во время пролета борта с главой государства, однако российским военным удалось отразить нападение.

Сами по себе беспилотники, запущенные с территории Украины, в силу своих характеристик вряд ли могли угрожать российскому борту номер 1.

Однако российские ракеты, выпущенные навстречу украинским дронам, могли оказаться «дружественным огнем» в отношении вертолета с президентом РФ. Впрочем, этого, очевидно, не произошло.

В итоге Путин долетел до Курской области, где провел встречи с главами муниципалитетов региона, волонтерами и посетил строящуюся АЭС в Курчатове. Он заявил, что обладает всей информацией по ситуации в Курской области, так как об этом ему докладывают правительство, военные и спецслужбы.