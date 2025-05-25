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«Дружественный огонь»: российские войска могли сбить вертолет с Путиным 10 782

В мире
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
«Дружественный огонь»: российские войска могли сбить вертолет с Путиным

Командир российской дивизии ПВО признался, что вертолет президента России Владимира Путина оказался в эпицентре отражения массированной атаки украинских беспилотников, пишут российским СМИ.

Это произошло во время визита Путина в Курскую область 20 мая.

По словам комдива, интенсивность украинской атаки значительно возросла во время пролета борта с главой государства, однако российским военным удалось отразить нападение.

Сами по себе беспилотники, запущенные с территории Украины, в силу своих характеристик вряд ли могли угрожать российскому борту номер 1.

Однако российские ракеты, выпущенные навстречу украинским дронам, могли оказаться «дружественным огнем» в отношении вертолета с президентом РФ. Впрочем, этого, очевидно, не произошло.

В итоге Путин долетел до Курской области, где провел встречи с главами муниципалитетов региона, волонтерами и посетил строящуюся АЭС в Курчатове. Он заявил, что обладает всей информацией по ситуации в Курской области, так как об этом ему докладывают правительство, военные и спецслужбы.

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(10)
  • ТК
    Тото Кутунио
    Имя не указано
    25-го мая

    Что тебя останавливает приумножить российские потери ? Очко? Сыкливая натура?

    6
    0
  • Гений Разума
    Гений Разума
    25-го мая

    Мечты, мечты...

    14
    3
  • lg
    lo gos
    25-го мая

    Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой

    26
    4
  • Veronika Rudzinska
    Veronika Rudzinska
    25-го мая

    Искренне жаль... Правда и не понятно, какого бы из двойников ботексного вальнули...

    7
    45
  • Ш
    Шурик
    25-го мая

    Бред фантазёров ... 😁😁😁

    39
    3
  • Ш
    Шурик
    Шурик
    25-го мая

    25 мая — РИА Новости. Вертолет президента Владимира Путина во время посещения им Курской области фактически попал в эпицентр отражения массированной атаки украинских беспилотников, сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1". "(Вертолет президента был. — Прим. ред.) фактически в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников противника", — сказал он. По словам Дашкина, массированную атаку дронов успешно отразили, российские военные полностью обеспечили безопасность президента. Путин 20 мая с рабочей поездкой посетил Курскую область. Глава государства провел встречу с главами муниципалитетов региона и волонтерами, а также побывал на строящейся АЭС в Курчатове.

    13
    1
  • A
    Aleks
    25-го мая

    Да там двойников -конвейер.)Одним Шаломовым больше,одним меньше-ничего не поменяется.Путман-бессмертный))

    7
    27
  • З
    Злой
    25-го мая

    А вы уже надеялись? Наивные

    31
    3
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