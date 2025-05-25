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Китай ответил министру Дании на предложение прекратить сотрудничество с Россией 0 712

В мире
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
Китай ответил министру Дании на предложение прекратить сотрудничество с Россией
ФОТО: Global Look Press

Sohu: Китай ответил Дании пощечиной на призыв прекратить сотрудничество с РФ.

В Пекине несколько дней назад прошли переговоры министра иностранных дел КНР Ван И с главой МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном, в ходе которых датский коллега начал призывать страну прекратить сотрудничество с Россией. Китайскую сторону возмутило поведение министра, а ответом на его предложение стала «пощечина», передает издание Sohu.

«Визит министра иностранных дел Дании Расмуссена в Пекин стал полным провалом», — говорится в материале. Уточняется, что министр произвел впечатление человека высокомерного, подчеркивающего, что «его слова имеют силу». С первых минут встречи он начал требовать и выдвигать Ван И условия. Так, Расмуссен заявил, что КНР должна проявлять сдержанность в вопросе Тайваня, а поддержка Москвы Пекином должна быть закончена.

«Нынешний дипломатический стиль Китая можно описать одним предложением: когда приходят друзья, у нас есть для них вино; когда приходят шакалы, мы покажем им дробовики», — отмечается в статье.

На подобные требования в Пекине отреагировали не так, как рассчитывали в Европе. Датскому министру дали «дипломатическую пощечину», дав понять, что КНР сама будет выбирать, с кем сотрудничать. Также Ван И подчеркнул, что именно страны НАТО являются основными поджигателями конфликта, поскольку предоставляют Украине вооружения и средства на продолжение боевых действий.

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