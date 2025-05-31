Глава Пентагона заявил об угрозе Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

Глава Пентагона Пит Хегсет на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил о «реальной угрозе» Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Его слова приводит BBC.

По словам спикера, возможная попытка Китая вторгнуться на Тайвань приведет к разрушительным последствиям для региона и всего мира в целом. Хегсет пообещал поддержку союзникам и заверил, что США не ищет конфликта с Китаем. «Нет причин приукрашивать ситуацию. Угроза от Китая реальна и может быть неизбежной», — отметил он.

При этом глава Пентагона подчеркнул, что Индо-Тихоокеанский регион является приоритетом для администрации президента Дональда Трампа, поэтому власти США не допустят того, чтобы его союзников и партнеров «подчинили и запугали». Шеф Пентагона утверждает, что Китай якобы желает стать гегемоном в Азии. «Мы готовимся к войне и к тому, чтобы предотвратить войну. Чтобы достичь мира силой», — подытожил Хегсет.

Известно, что министр обороны Китая Дун Цзюнь не приехал форум «Диалог Шангри-Ла», хотя традиционно он там присутствовал.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил в соцсетях, что Китай «полностью нарушил» торговое соглашение, которое, по его словам, было заключено для спасения китайской экономики от краха после введения трехзначных американских пошлин.