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Президент Грузии заявил о давлении Запада после начала войны в Украине 1 366

В мире
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
Президент Грузии заявил о давлении Запада после начала войны в Украине
ФОТО: Global Look Press

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил о давлении Запада после начала войны РФ на Украине. Об этом сообщает испанская газета El Mundo.

«И поскольку Грузия является кандидатом [на вступление в ЕС и НАТО — прим.], этот факт используется для давления на нее», — пояснил он.

По его словам, начало войны стало одним из факторов давления против Грузии со стороны Европы и США. Тбилиси отказался, после чего в стране начали провоцироваться процессы, добавил Кавелашвили. При этом давление через НПО, которые финансировались Агентством США по международному развитию (USAID).

«Страны, которые раньше поддерживали нашу территориальную целостность, начали применять двойные стандарты, которые угрожали целостности нашей страны, и у них были здесь свои союзники», — заключил президент.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что предупреждения посольств Франции и Польши своим гражданам об участившихся случаях отказа во въезде в Грузию для иностранцев являются ударом по экономике республики.

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(1)
  • З
    Злой
    31-го мая

    Ничего удивительного

    9
    0

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