В США два учёных из Китая обвиняются в ввозе токсичного гриба

Двое учёных из Китая обвиняются во ввозе в Соединённые Штаты токсичного гриба, сообщило во вторник Министерство юстиции США, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Пара учёных обвиняется в сговоре, контрабанде, предоставлении ложной информации следователям и подделке виз, заявила прокуратура. Женщина задержана, а местонахождение её партнёра неизвестно.

Минюст США сообщил, что пара незаконно ввезла в страну гриб Fusarium graminearum, который вызывает заболевания пшеницы, ячменя, кукурузы и риса, а также может вызывать у людей рвоту, повреждение печени и оказывать влияние на репродуктивную функцию как у человека, так и у скота.

В научной литературе этот гриб классифицируется как «потенциальное агротеррористическое оружие», которое ежегодно наносит сельскому хозяйству ущерб на миллиарды долларов.

Прокуратура сообщила, что оба учёных ранее исследовали этот гриб в Китае и незаконно ввезли его в США с целью продолжения исследований в лаборатории Мичиганского университета, где работала обвиняемая.

Прокурор США Джером Гордон младший назвал этот инцидент проблемой национальной безопасности и подчеркнул связь обвиняемой с Коммунистической партией Китая.