Экспорт Китая в США резко упал в преддверии торговых переговоров

Экспорт китайской продукции в США сократился в мае на 34,5% по сравнению с прошлым годом. Это самое сильное падение показателя с февраля 2020 года, когда пандемия COVID-19 обрушила всю мировую торговлю.

Экспорт китайской продукции в США сократился в мае на 34,5% по сравнению с прошлым годом. Это самое сильное падение показателя с февраля 2020 года, когда пандемия COVID-19 обрушила всю мировую торговлю.

Данные обнародовали таможенные службы КНР за несколько часов до очередного раунда торговых переговоров между представителями двух стран в Лондоне.

Общий объем китайского экспорта оказался хуже прогнозов аналитиков. Он вырос на 4,8%, в то время как эксперты ожидали роста на 5%.

Экспорт КНР в Юго-Восточную Азию и Европу в мае оставался устойчивым, увеличившись на 14,8% и 12%.

Импорт из США сократился более чем на 18%, а положительное сальдо торгового баланса Китая с США сократилось на 41,5% в годовом исчислении и составило 18 миллиардов долларов.

Изменения в показателях торговли между Китаем и США связаны с введением дополнительных пошлин на китайские товары администрацией Дональда Трампа и ответными мерами властей КНР. В начале мая стороны договорились о заморозке новых пошлин на 90 дней