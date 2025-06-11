США и Китай договорились о рамочном соглашении в Лондоне

На переговорах в Лондоне Вашингтон и Пекин согласовали предварительный план дальнейшего экономического сотрудничества. Теперь его должны утвердить главы государств - Дональд Трамп и Си Цзиньпин.

США и Китай на фоне ослабления торгового конфликта достигли промежуточного результата в ходе переговоров в Лондоне. Страны договорились о "рамочном соглашении", заявили в среду, 11 июня, министр торговли США Говард Латник и представитель Китая Ли Чэнган.

"Мы работаем так быстро, как можем, - заявил журналистам торговый представитель США Джеймисон Грир. - Мы с оптимизмом смотрим на сотрудничество с китайской стороной". В свою очередь Ли Чэнган охарактеризовал двухдневные консультации с американской стороной как "очень профессиональные рациональные, основательные и открытые". Он выразил надежду, что достигнутый в Лондоне прогресс укрепит доверие между Пекином и Вашингтоном.

Условия рамочного соглашения теперь, однако, должны быть утверждены главами обоих государств - президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. "Если они дадут согласие, мы приступим к реализации рамочного соглашения", - заявил Говард Латник.

Как отмечает агентство Reuters, в ходе переговоров в Лондоне представители обеих стран уделили особое внимание вопросу о китайском экспорте редкоземельных элементов - в этих областях зависимость многих стран и отраслей от КНР особенно велика.