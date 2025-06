В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) вводится комендантский час в связи с продолжающимися в центре города акциями протеста. Об этом сообщила мэр Карен Басс, слова которой во вторник, 10 июня, привело информационное подразделение американского вещателя CBS - CBS News.

"Я объявила чрезвычайное положение и ввела комендантский час в центре Лос-Анджелеса, чтобы остановить вандализм и мародерство", - сказала Басс.

Как уточнило агентство AFP, режим будет действовать на территории в одну квадратную милю (2,5 квадратных километра). Всего площадь города превышает 500 квадратных миль. Доступ закрыт с 20.00 10 июня до 06.00 11 июня (06.00 - 16.00 мск 11 июня) для всех, кроме местных жителей, журналистов и экстренных служб, добавила она. По словам начальника полиции Джима Макдоннелла, от комендантского часа также освобождаются бездомные.

По ее словам, речь идет о районе, ограниченном 5-й автострадой, 110-й автострадой, 10-й автострадой, а также местом слияния 5-й и 110-й автострад.

"Некоторые кадры протеста и насилия создают впечатление, что это общегородской кризис, но это не так", - добавила градоначальница.

За последние пять дней протестующие заняли несколько улиц в центре города. По словам Макдоннелла, были произведены около 200 арестов. AFP пишет о более 500 арестов. Ряд столкновений демонстрантов с правоохранительными органами перерос в насилие, протестующие совершали поджоги, оставляли на зданиях граффити и били витрины. Басс добавила, что в ночь на 9 июня были разграблены 23 коммерческих объекта.

Los Angeles, USA, the City of Angels as its name means, is facing a security dilemma in dealing with protesters against the deportation and removal of undocumented immigrants. pic.twitter.com/bYtDqQgeLm