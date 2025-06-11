Комендантский час на фоне протестов в Лос-Анджелесе вводится на площади в одну квадратную милю для всех, кроме жителей, журналистов и экстренных служб, сообщила мэр, пишет DW .

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) вводится комендантский час в связи с продолжающимися в центре города акциями протеста. Об этом сообщила мэр Карен Басс, слова которой во вторник, 10 июня, привело информационное подразделение американского вещателя CBS - CBS News.

"Я объявила чрезвычайное положение и ввела комендантский час в центре Лос-Анджелеса, чтобы остановить вандализм и мародерство", - сказала Басс.

Как уточнило агентство AFP, режим будет действовать на территории в одну квадратную милю (2,5 квадратных километра). Всего площадь города превышает 500 квадратных миль. Доступ закрыт с 20.00 10 июня до 06.00 11 июня (06.00 - 16.00 мск 11 июня) для всех, кроме местных жителей, журналистов и экстренных служб, добавила она. По словам начальника полиции Джима Макдоннелла, от комендантского часа также освобождаются бездомные.

"Если вы не живете или не работаете в центре Лос-Анджелеса, избегайте этого района. Правоохранительные органы будут арестовывать тех, кто нарушает комендантский час, и вы будете привлечены к ответственности", - добавила мэр.

По ее словам, речь идет о районе, ограниченном 5-й автострадой, 110-й автострадой, 10-й автострадой, а также местом слияния 5-й и 110-й автострад.

"Некоторые кадры протеста и насилия создают впечатление, что это общегородской кризис, но это не так", - добавила градоначальница.

Поджоги и вандализм

За последние пять дней протестующие заняли несколько улиц в центре города. По словам Макдоннелла, были произведены около 200 арестов. AFP пишет о более 500 арестов. Ряд столкновений демонстрантов с правоохранительными органами перерос в насилие, протестующие совершали поджоги, оставляли на зданиях граффити и били витрины. Басс добавила, что в ночь на 9 июня были разграблены 23 коммерческих объекта.

Los Angeles, USA, the City of Angels as its name means, is facing a security dilemma in dealing with protesters against the deportation and removal of undocumented immigrants. pic.twitter.com/bYtDqQgeLm — khaled mahmoued (@khaledmahmoued1) June 7, 2025

Акции в Нью-Йорке, Атланте, Чикаго и Сан-Франциско

Протесты также вспыхнули в городах по всей стране, включая Нью-Йорк, Атланту (штат Джорджия), Чикаго (штат Иллинойс) и Сан-Франциско (штат Калифорния), пишет AFP.

ICE riots in Austin, Texas, are starting to look like the ones in Los Angeles. pic.twitter.com/EojOdYYgcr — Texas Patriot (@Texasbrn) June 10, 2025

Мэр Эрик Адамс в соцсети Х призвал не допускать эскалации: "Нью-Йорк всегда будет местом, где можно мирно протестовать, но мы не допустим насилия и беззакония".

По данным местных СМИ, около 400 человек приняли участие в митинге в Далласе и "сотни" в Остине (штат Техас). "Несколько сотен" человек собрались в центре Луисвилла (штат Кентукки), "десятки" вышли на протест к офису Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Атланте.

Нацгвардия в Калифорнии

Протесты в Калифорнии начались на фоне антимиграционных рейдов, проведенных там ICE.

Президент США Дональд Трамп в публикации в соцсети Truth Social назвал волнения в штате Калифорния "захватом и оккупацией" со стороны "нелегальных мигрантов и преступников". Сначала он приказал отправить туда 2000 бойцов Национальной гвардии. Позже губернатор штата от Демократической партии Гэвин Ньюсом сообщил, что федеральные власти разместили в Лос-Анджелесе 4000 нацгвардейцев.

Помимо новых подразделений Национальной гвардии, в Лос-Анджелес также направили 700 морских пехотинцев с находящейся в Калифорнии базы "Кэмп-Пендлтон". В администрации президента США решение обосновали "усилением угроз в адрес федеральных служащих и зданий", отмечало AFP.

Ньюсом назвал решение Трампа "антиамериканским"

На этом фоне Ньюсом назвал "антиамериканским" решение Трампа прибегнуть к силам морской пехоты для подавления протестов в Лос-Анджелесе. Такие подразделения должны сражаться с внешними угрозами, а не действовать внутри страны, считает он. При этом официально сообщалось, что морпехи будут лишь помогать уже развернутым в городе силам, которые обеспечивают защиту федерального персонала и собственности в городе.

Согласно американским законам, для привлечения подконтрольных федеральному центру силовых подразделений к борьбе с беспорядками или в случае ЧС власти штатов должны сами обращаться с соответствующей просьбой в Вашингтон. Исключения - вторжение извне или угроза государственному строю.

Трамп же на фоне беспорядков в Калифорнии единолично принял указ, переводящий Нацгвардию под его командование - в отсутствие угроз, которые бы могли бы это обосновать, отметил губернатор-демократ. Он также обратил внимание на то, что подписанный указ не ограничен Калифорнией и позволит проводить аналогичные действия в любом из штатов США.