В Германии автомобиль врезался в автобусную остановку с людьми 0 1102

В мире
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Германии автомобиль врезался в автобусную остановку с людьми
ФОТО: пресс-фото

В результате наезда автомобиля на автобусную остановку в западногерманском городе Гисен в понедельник пострадали четыре человека, некоторые из них получили серьёзные травмы, сообщила полиция, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Согласно предварительным данным расследования, автомобилем управлял 32-летний мужчина из Азербайджана, проживающий в Гисене.

Сначала водитель столкнулся с двумя автомобилями у светофора, после чего продолжил движение и врезался в автобусную остановку. Затем он проехал дальше, но позже остановился и был задержан полицией.

Власти начали уголовное расследование и разыскивают фотографии или видеозаписи, сделанные очевидцами, которые могли бы прояснить последовательность событий.

Также проверяется, находился ли водитель в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, сообщила пресс-секретарь полиции.

"Точные обстоятельства инцидента в настоящее время неизвестны и расследуются", - ранее заявил представитель полиции.

Полиция отказалась комментировать, рассматривают ли следователи произошедшее как несчастный случай или умышленно устроенную водителем аварию.

Вечером неподалёку от места происшествия была слышна музыка с находящегося рядом рождественского рынка, который был хорошо посещаем и продолжал работу и после инцидента.

Читайте нас также:
#происшествие #полиция #алкоголь #ДТП #Азербайджан #наркотики #Германия
Оставить комментарий

