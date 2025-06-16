Китай наращивает ядерный арсенал быстрее всех

Началась новая гонка ядерных вооружений,, в которой участвуют все ядерные державы, констатирует Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) в своем ежегодном докладе за 2025 год, пишет DW .

Мир становится свидетелем новой гонки ядерных вооружений, в которой практически все девять ядерных держав - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль - проводят интенсивные программы модернизации и расширения своих ядерных арсеналов, говорится в 56-м ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Китай накапливает по 100 ядерных боеголовок в год Развертывание новых ядерных вооружений ускоряется, и в ближайшие годы рост числа новых боеголовок перекроет темпы демонтажа старых, полагают в SIPRI. "Эра сокращения общего числа ядерных боеголовок в мире, которая продолжалась с конца "холодной войны", подходит к концу", - заявил один из соавторов доклада, сотрудник программы изучения оружия массового поражения в SIPRI Ханс М. Кристенсен. "Вместо этого, наметился совершенно четкий тренд на увеличение ядерных арсеналов, обострение ядерной риторики и отказ от соглашений по контролю над ядерными вооружениями", - констатирует Кристенсен.

Особенно быстро на этом фоне растет ядерный потенциал КНР, фиксируют эксперты SIPRI. С 2023 года армия КНР ежегодно увеличивает свой арсенал примерно на 100 ядерных боеголовок, а общие запасы скоро достигнут 600 боеголовок. Одновременно с этим Китай строит сотни новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет, что способно привести к паритету с Россией и США уже к концу 2020-х годов, прогнозирует SIPRI. Такими темпами КНР может собрать арсенал в 1500 боеголовок к 2035 году, но и тогда, впрочем, он будет существенно меньше российских и американских запасов. Не менее агрессивно преследует цель увеличения своего ядерного арсенала Северная Корея, пусть и в меньшем масштабе, делает вывод SIPRI.

Россия модернизирует ядерные арсеналы, США - тоже

По состоянию на январь 2025 года всего в мире насчитывалась, по оценкам экспертов, 12 241 ядерная боеголовка, из которых более 3900 непосредственно размещены на носителях ядерного оружия, а остальные могут быть применены, но находятся на складах. При этом около 90 процентов всех ядерных боеголовок в мире по-прежнему приходится на Россию и США. Их военные запасы в 2024 году оставались относительно стабильными, однако обе страны проводят масштабные программы модернизации, которые могут увеличить количество и разнообразие ядерных вооружений в ближайшем будущем.

Публичные свидетельства модернизации ядерных сил России предоставило некоторое время назад совместное расследование немецкого еженедельника Der Spiegel и независимого датского медиа Danwatch. Расследователям удалось получить доступ к миллионам документов, рассказывающих о деталях строительства и укрепления атомных хранилищ и пусковых станций. В частности, достоянием журналистов стали полные схемы одной из баз ракетных войск стратегического назначения. Данное расследование один из соавторов доклада SIPRI Ханс М. Кристенсен назвал "совершенно беспримерным и просто невероятным". При этом программа модернизации ядерного арсенала РФ сталкивается с трудностями, пишут эксперты шведского института, среди которых они указывают неудачный тест и очередную задержку с постановкой на боевое дежурство новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Эксперты шведского института исходят из того, что уже скоро ядерные арсеналы России и США станут расти, российские - в ходе программы дальнейшей модернизации, а в США - из-за давления "ядерного лобби", которое настаивает на увеличении числа боеголовок в качестве ответа на наращивание их в КНР.

Гонка вооружений может ускориться уже в 2026 году

Непосредственное возобновление гонки вооружений между США и Россией эксперты SIPRI не исключают после истечения в феврале 2026 года срока действия договора СНВ-III, который оставался последним механизмом контроля над вооружениями. Переговоры о продлении или замене договора СНВ-III не ведутся, а требования США включить Китай в соглашение лишь усложняют ситуацию, полагает SIPRI.

В целом, SIPRI в своем докладе предупреждает о серьезном ухудшении глобальной безопасности на фоне продолжающихся конфликтов, геополитических разногласий и нестабильности международных договоренностей, что делает мир более уязвимым к ядерным рискам и конфликтам. По мнению авторов доклада, искусственный интеллект, кибероружие и квантовые технологии меняют природу стратегий возможного применения ядерного оружия и увеличивают риск непреднамеренного конфликта. Кроме того, растет число стран, рассматривающих возможность создания или размещения у себя на территории ядерного оружия. Минск и Москва говорят о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Некоторые европейские страны НАТО готовы принять американские ядерные боеголовки. Франция заявляет о необходимости придать своему ядерному арсеналу "европейское измерение".