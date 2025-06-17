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США займутся безопасностью Грузии. Угроза идет из Москвы? 0 294

В мире
Дата публикации: 17.06.2025
BB.LV
США займутся безопасностью Грузии. Угроза идет из Москвы?
ФОТО: Global Look Press

Глава МИД Грузии Бочоришвили заявила о готовности Грузии сотрудничать с США: особое внимание в диалоге было уделено вопросам безопасности.

Грузия готова к стратегическому сотрудничеству с США. Об этом на встрече со старшим советником Госдепартамента США Уайтом Толке заявила глава МИД республики Мака Бочоришвили.

«Бочоришвили подтвердила готовность Тбилиси к укреплению стратегического сотрудничества с США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили перспективы стратегического партнерства между Тбилиси и Вашингтоном, а также происходящие в регионе процессы. При этом, уточняется, что особое внимание в диалоге было уделено вопросам безопасности, а также роли Грузии в обеспечении стабильности.

Ранее президент США Дональд Трамп направил своему грузинскому коллеге Михаилу Кавелашвили поздравление с Днем независимости республики. В письме американский лидер заявил о приверженности его администрации укреплению мирных двусторонних отношений между странами.

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