Европейские источники начинают всё настойчивее писать о том, что Китай «тайно отправляет неизвестные транспортные самолёты в Иран».

Сообщается о том, что якобы сразу после начала израильской войны против Ирана из Китая вылетели три транспортника, конечной точкой маршрута которых была обозначена Европа, а именно – Люксембург. Но, опять же, как утверждают европейские источники, китайские самолёты до Люксембурга не долетели.

Так, британская «Телеграф» сообщает: "самолёты направлялись на север Китая, потом пересекали воздушное пространство Казахстана, далее уходя в Узбекистан и Туркменистан. После, при приближении к границе Ирана, они пропадали с экранов радаров, и их было невозможно отследить с помощью мониторинговых ресурсов авиационного трафика".

Ряд европейских и американских медиа на основании такого рода публикаций делают вывод о том, что Китай тайно поставляет Ирану оружие. В качестве одного из предположений выступает такая версия - Китай отправил в Иран партию зенитных ракетных комплексов для отражения израильских атак. Это может быть китайский аналог российской системы С-300 HQ-9 («Красное знамя») с максимальной дальностью перехвата целей на дистанции 200 км и на высоте до 30 тыс. метров.

Но даже если так, то почему США может поставлять своё оружие Израилю, а Китай Ирану – нет? При этом пока ни Китай, ни Иран публикации ряда европейских медиа не прокомментировали.