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NYT: Богатые россияне нанимают китайских нянь 0 369

В мире
Дата публикации: 01.07.2025
Deutsche Welle
NYT: Богатые россияне нанимают китайских нянь

Говорящие по-китайски няни заняли второе место после англоязычных по показателям спроса среди российской элиты, пишет газета The New York Times. Это лишь один из аспектов продолжающейся китаизации России.

Богатые россияне все чаще нанимают на работу нянь, говорящих по-китайски. Те заняли второе место после англоязычных по показателям спроса в семьях российской элиты, оттеснив франкоговорящих, пишет в понедельник, 30 июня, американская газета The New York Times (NYT), со ссылкой на Валентина Гоголя - основателя компании English Nanny, предоставляющей услуги нянь.

В интервью NYT Гоголь заявил, что изо всех сил старается удовлетворить постоянно растущий спрос на китайских нянь, а их зарплаты достигают 5000 долларов в месяц. По его словам, клиенты English Nanny считают теперь китайский вторым иностранным языком, дополняющим английский.

Китаизация России

Это лишь один из аспектов продолжающейся китаизации России, подчеркивает NYT. Она также отмечает значительно выросший спрос на китайский язык среди российских студентов и школьников, их интерес к учебе в Китае, а также рост популярности китайской культуры и продукции. "В стране, которая до недавнего времени поклонялась всему западному, произошло нечто удивительное: Китай стал желанным и модным для россиян", - констатирует американская газета.

Резкий рост интереса к Китаю наблюдается в последние три года на фоне полномасштабной войны РФ против Украины и ее политического сближения с Пекином, отмечает издание.

Ранее президент РФ Владимир Путин упомянул, что его внучка владеет китайским языком. "Когда я говорил о том, что некоторые мои близкие люди, родные, изучают китайский язык, я сказал про свою внучку, у которой воспитательница из Пекина, и она с ней свободно говорит на китайском языке", - цитирует The Moscow Times.

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#китай #россия
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