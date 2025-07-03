Соглашение США с Вьетнамом может стоить Китаю дорого — и самому Вьетнаму тоже

США и Вьетнам заключили торговое соглашение, которое предотвращает запланированное повышение ввозных пошлин со стороны президента США Дональда Трампа, однако аналитики предупреждают, что это соглашение может спровоцировать новые разногласия между Вашингтоном и Пекином, пишет LETA со ссылкой на AFP.

У этой южноазиатской страны третий по величине торговый профицит с США после Китая и Мексики, поэтому, когда 2 апреля Трамп объявил о повышении ввозных пошлин для значительной части стран мира, для Вьетнама был предусмотрен один из самых высоких тарифов – 46%.

Согласно соглашению, заключённому в среду, минимальная ставка ввозной пошлины для Вьетнама составит 20%, а в обмен на это Вьетнам откроет свой рынок для американских товаров, включая автомобили.

Одновременно будет введён 40-процентный тариф на товары, которые перевозятся через Вьетнам в другие страны.

Вашингтон обвинил Ханой в перемаркировке китайских товаров с целью обхода пошлин. Китайские сырьевые материалы имеют критическое значение для китайских предприятий перерабатывающей промышленности.

Аналитики указывают, что соглашение с Вьетнамом в некотором роде касается и Китая, и Пекин может расценить пошлины на транзитные товары как провокацию, особенно если подобное условие будет включено и в другие торговые соглашения США, заключение которых планируется в ближайшее время.

Хотя первоначально акции производителей одежды и спортивного инвентаря, тесно связанных с Вьетнамом, на Нью-Йоркской бирже выросли, они резко упали после публикации более подробной информации о соглашении.

В заявлении правительства Вьетнама говорится, что Ханой пообещал "приоритетный доступ к рынку для американских товаров, включая автомобили с большим объёмом двигателя". Комментариев по поводу пошлин на транзитные товары правительство Вьетнама не предоставило.

По прогнозам экспертов Bloomberg Economics, в результате соглашения Вьетнам в среднесрочной перспективе может потерять четверть своего экспорта в США, что приведёт к снижению валового внутреннего продукта более чем на два процента.

Как заявила эксперт Bloomberg Economics Рана Саджеди, наибольшее значение будет иметь то, как будет определён или интерпретирован транзит и как отреагирует на это Китай.

Китай уже предупредил, что предпримет ответные меры на любые соглашения, наносящие ущерб его интересам.