Франция не спит: столбики термометров зашкаливают по всей стране и ночь не приносит ожидаемой прохлады. Вчера в нескольких городах разных регионов температура воздуха в 21:00 достигала 40-41С.

Сми предостерегают граждан: счет за электричество может вырасти на 7,50 - 30 евро, если спать с вентилятором всю ночь на протяжении месяца. Эту сумму нужно умножить на число используемых семьей вентиляторов.

Однако, это не так дорого по сравнению с кондиционером, использование которого обойдется в 226,44 евро, если использовать его по четыре часа в день в течение трех летних месяцев. СМИ намекают, что кондиционер - это дорого и не экологично.

Каждое лето Франция сталкивается с эпизодами сильной жары на всей своей территории. Очевидно, что климат меняется, летнюю жару уже не назовешь аномальной. Тем более странно, что во Франции продолжают проектировать и строить гражданские объекты, не оборудованные кондиционерами!

В моде так называемые биоклиматические здания, спроектированные, чтобы быть менее чувствительными к экстремальной жаре и холоду. Вместо того, чтобы просто взять и установить центральную систему кондиционирования в школах, больницах и других зданиях общественного назначения, депутаты Национальной ассамблеи устраивают дебаты на тему вреда кондиционеров и их роли в глобальном потеплении. По мнению одной из депутаток, учителя должны проводить занятия в парках, если в помещениях слишком жарко!

Кондиционеры в квартирах во Франции по-прежнему редкость даже на Юге Франции, а люди по ночам заворачиваются в мокрые простыни, чтобы уснуть хоть ненадолго. В то же время большинство французских школ относятся к категории «термо-сито». То есть в них отсутствует термоизоляция. Кондиционер будет охлаждать улицу, а счета за электроэнергию существенно вырастут. Содержание школ - зона ответственности муниципалитетов, а у них не всегда есть достаточно бюджетных средств для оплаты этих счетов, не говоря уже о капремонте зданий.