"На протяжении веков японские самураи прибегали к практике сеппуку - самоубийства через вспарывание живота - как к способу искупления неудачи. Европейский аналог этого обряда самоуничтожения имеет более прозаичное (хотя и столь же губительное) название: Регламент (ЕС) 2021/1119, также известный как Европейский климатический закон" - пишет авторитетное брюссельское издание Euractive.

Согласно принятому в 2021 году закону, Евросоюз обязался достичь климатической нейтральности к 2055 году. Но поскольку выполнение этой цели выглядит все менее реалистично, Еврокомиссия предложила промежуточную цель — сократить выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году.

«Мы тщательно продумали, как сделать это стратегически выгодным для Европы», — заявил еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра, представляя законопроект.

«Если только комиссар не считает ускоренную деиндустриализацию Европы «успехом», он глубоко заблуждается. Попытка Комиссии навязать еще более жесткие ограничения на выбросы в момент, когда экономика региона фактически застыла, — это не что иное, как сеппуку под другим названием», - указывает Euractive.

К счастью, более трезвомыслящие столицы Европы — Рим, Прага и Париж — выступают против плана Комиссии на 2040 год. Главный вопрос — какую позицию займет коалиционное правительство Германии, возглавляемое правоцентристами, находящееся под серьезным давлением со стороны «зеленых».

Германия, на долю которой приходится примерно четверть экономики ЕС, пребывает в стагнации на протяжении почти пяти лет. Общая ситуация в еврозоне тоже оставляет желать лучшего: реальный рост экономики вот уже более двух лет почти на нуле — это худшие показатели за десятилетия. На фоне угрозы еще более глубокого спада и возможной торговой войны с США, трудно придумать худший момент для ужесточения ограничений на промышленность Европы.

У большинства европейских стран просто нет финансового пространства, чтобы выдержать дополнительную нагрузку от резкого сокращения выбросов. Из 20 стран еврозоны 11 уже нарушают бюджетные правила блока — лидирует Румыния с ошеломляющим дефицитом бюджета в 9,3%. Попытки правительства сократить расходы уже вызвали протесты.

С 2015 года производство в Европе снизилось примерно на 4%, но особенно заметен спад в промышленном ядре региона — в Германии, где объемы промышленного производства сократились почти на 10%, поскольку ключевые отрасли экономики — химическая промышленность и автомобилестроение — начинают сдавать позиции.

Кризис в Германии должен стать тревожным сигналом для всего ЕС. На протяжении многих лет политическая элита страны уверяла, что ее амбициозная климатическая политика (известная как Energiewende, или «энергетический поворот») станет примером для всего мира.

На практике же Германия — из которой тяжелая промышленность уходит, в том числе из-за высоких цен на энергию — стала примером провальной климатической стратегии. Хотя выбросы в стране действительно заметно снизились, эта «победа» обернулась разрушением промышленной базы.

«Никто не отрицает климатический кризис. Но стратегия одиночных действий не спасет планету. Она лишь уничтожит остатки европейской экономики и беспрецедентное процветание, которым континент пользовался в последние десятилетия», - подытоживает издание.