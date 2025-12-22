В Рижской думе знают адрес, куда надо обращаться за наркотиками 3 2284

Наша Латвия
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Рижской думе знают адрес, куда надо обращаться за наркотиками
ФОТО: depositphotos

На внеочередном заседании Рижской думы озаботились безопасностью рижан. Вакуум власти обсуждался на примере рижского района Вецмилгравис – старинный, рабочий полуостров уже несколько лет находится безо всякого внимания силовиков.

Депутат Артурс Клебахс озвучил коллективное обращение населения – ближайший участок в Саркандаугаве, и, если что случится, то не успеют.

– Спасибо всем жителям за активность, – сказал на это вице-мэр Ратниекс, взваливший на себя ответственность за безопасность в столице. Однако, пояснило второе лицо Риги, в Вецмилгрависе и без того готовят водный центр полиции самоуправления. Остается подождать… пару лет.

– Мы видели много эпизодов, свидетельствующие о том, что жители не в безопасности. Один подросток, которого преследовала группа его сверстников, искал убежища в нашей палатке, где мы собирали подписи.

«На улице (тут последовало конкретное название. – прим. Н.К.) есть место локализации наркоманов, куда пользователи наркотиков ездят даже не со своего района, но и с прочей Риги», – выступила с интересной информацией депутат от оппозиции Любовь Швецова.

На это Вашему автору показалось логичным указать полковнику Финансовой полиции в отставке, что неразумно таким образом рекламировать «точки» приобретения запрещенных субстанций. Да и вообще, стигматизировать Вецмилгравис.

Ведь район-то не хуже прочих, и, чтобы там себя чувствовали в еще большей безопасности, достаточно было бы в режиме ротации круглые сутки стоять паре экипажей полиции самоуправления. Как это делают стражи порядка около того же посольства Украины уже скоро 4 года.

Хотя, вообще-то, именно Центр Риги – самая криминальная зона в столице. Ибо именно тут расположены все учреждения власти, осуществляющие пресловутую «беловоротничковую» преступность…

#Рига #полиция #рижская дума #преступность #депутаты #безопасность #столица #наркотики
Автор - Ник Кабанов
