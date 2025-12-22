Baltijas balss logotype
В Скандинавии усиливается антициклон; он повлияет на Латвию

Наша Латвия
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Скандинавии усиливается антициклон; он повлияет на Латвию
ФОТО: LETA

В понедельник в различных районах Латвии прогнозируются кратковременные дожди и снег, сообщают синоптики, пишет ЛЕТА.

Сквозь облака временами будет проглядывать солнце, ветер будет в основном слабым, северного направления.

Максимальная температура воздуха составит от +1 до +6 градусов. Утром и вечером местами ожидается гололедица на автодорогах.

В Риге возможны кратковременные дожди, будет дуть слабый северо-западный ветер, который вечером сменится на северо-восточный. Максимальная температура воздуха составит +5 градусов.

В Скандинавии усиливается антициклон, с северо-востока приближается более холодный воздух.

#Рига #погода #ветер #Латвия #снег #прогноз #дождь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео