«Неясно, кто сможет его остановить!» – Каспаров предупреждает Запад о новых военных планах Путина

В мире
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Неясно, кто сможет его остановить!» – Каспаров предупреждает Запад о новых военных планах Путина
ФОТО: пресс-фото

Лидер российской оппозиции Гарри Каспаров считает, что глава РФ Владимир Путин обязательно нападёт на Европу, и это произойдёт довольно скоро. По мнению Каспарова, Путин может решиться на нападение уже в следующем году, поскольку окно возможностей у него ограничено, пишет LA.LV.

По всей вероятности, глава Кремля считает, что страны Балтии уязвимы и потому являются лёгкой добычей, что, в его представлении, означает, что для их захвата не потребуется много сил или ресурсов. В любом случае Путин останется активным участником войны до тех пор, пока не сменится правительство США. Такими размышлениями Гарри Каспаров поделился с аудиторией канала «Форум свободной России» на YouTube, цитирует портал Dialog.ru.

Оппозиционер назвал страны, которые могут стать следующими «жертвами» Путина: «Все действия российского правительства — от пропаганды до экономических — направлены на войну. Это значит, что война должна расширяться именно потому, что у Путина нет другого способа компенсировать полный крах российской экономики и социальной жизни. Поэтому война — это ответ. Вопрос в том, когда и где?»

«Наиболее вероятная цель, конечно же, страны Балтии. Они находятся ближе всего к России и объективно довольно малы. Путин, возможно, думает, что никто не придёт им на помощь, хотя ситуация сейчас меняется, и очевидно, что некоторые страны НАТО готовы прийти на помощь», — считает Каспаров.

Он подчёркивает: «Самое важное — это то, что Путину нужно действовать, пока Америка парализована, ведь согласно закону маятника, как Трамп сменил Джо Байдена, так и следующий президент Америки будет демократом в стиле Трумэна — демократом, для которого главной целью станет восстановление престижа США в мире».

«Я не знаю, на какой риск он будет готов пойти, — говорит Каспаров. — Но Путин точно получит удар — у Америки бесконечно много таких возможностей. Понятно, что если американцы начнут "играть всерьёз", всё изменится очень быстро, поэтому Путин будет спешить, и в этом у меня нет ни малейших сомнений. 2027-й или, возможно, даже 2026-й год. Неясно, кто его остановит», — добавил Каспаров.

LA.LV

#НАТО #США #геополитика #нападение #политика
(10)
  • S
    Sirfa
    22-го декабря

    Почему не указаны источники? От куда почтенный шахматист взял эту информацию? Гадал на кофейной гуще?

    3
    0
  • lo gos
    lo gos
    22-го декабря

    Ясен хрен, что он несёт полную чушь, как можно верить американскому еврею-иммигранту? Он за 3 копейки и в жопу даст и родину продаст.

    4
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го декабря

    В последнее время у этого человека лучше получается корчить из себя злобного Буратино, чем играть в шахматы. Жаль, небесталанен ведь, но весь свой талант на компост переводит.

    63
    7
  • A
    Aleks
    22-го декабря

    Трудно будет Путину объяснить россиянам,почему они должны гибнуть,напав на НАТО первым. Украина,там понятно,спектакль с немецкими крестами на танках и флагами СССР в ответ у Путина проканал,задействуя медийные ресурсы.И вдруг и танки с крестами пропали,и Советские флаги ..😈Надавил на святое.👽 Здесь россияне умирать не собираются,поверьте. Да и Шапиро Соловьев уже не идёт до Лиссабона.😀😀

    13
    26
  • АП
    Алексей Попович
    Aleks
    22-го декабря

    Ничего трудного нет. Я правда не уверен, что Путин соберётся нападать, но если же такие планы есть, то волне догадываюсь, как будут поласкать мозги жителям. Начнут убеждать, что Европа хочет напасть и отобрать Калининград, ну и естественно, надо будет ударить первыми и напасть на Литву в первую очередь, ну и Латвию с Эстонией до кучи. Так что, как только в России из каждого утюга заговорят о угрозе Калининграду, так из Латвии лучше будет сваливать, у кого есть такая возможность.

    11
    10
  • Д
    Дед
    Aleks
    22-го декабря

    Это как Вы прогнозируете войну России с НАТО? Потому как есть НАТО и Китай, еще не применили ядерное оружие. Если будет война с НАТО ограничений не будет, будут применять все что есть, и вряд ли кого то будут призывать. Как раз о военных будут заботиться в первую очередь.

    13
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    22-го декабря

    ну и рожы....

    29
    4
  • П
    Процион
    22-го декабря

    Каспаров, ты отличный шахматист, но в политике — дурак дураком. Поэтому лучше занимайся тем, что умеешь.

    43
    6
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Процион
    22-го декабря

    Отличный? Ну это вы палку зря перегнули!

    20
    5
  • П
    Процион
    Процион
    22-го декабря

    Отличный бесспорно. В 22 года стал чемпионом и держал это звание 15 лет (1985 — 2000 гг.)

    12
    3
