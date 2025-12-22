Лидер российской оппозиции Гарри Каспаров считает, что глава РФ Владимир Путин обязательно нападёт на Европу, и это произойдёт довольно скоро. По мнению Каспарова, Путин может решиться на нападение уже в следующем году, поскольку окно возможностей у него ограничено, пишет LA.LV.

По всей вероятности, глава Кремля считает, что страны Балтии уязвимы и потому являются лёгкой добычей, что, в его представлении, означает, что для их захвата не потребуется много сил или ресурсов. В любом случае Путин останется активным участником войны до тех пор, пока не сменится правительство США. Такими размышлениями Гарри Каспаров поделился с аудиторией канала «Форум свободной России» на YouTube, цитирует портал Dialog.ru.

Оппозиционер назвал страны, которые могут стать следующими «жертвами» Путина: «Все действия российского правительства — от пропаганды до экономических — направлены на войну. Это значит, что война должна расширяться именно потому, что у Путина нет другого способа компенсировать полный крах российской экономики и социальной жизни. Поэтому война — это ответ. Вопрос в том, когда и где?»

«Наиболее вероятная цель, конечно же, страны Балтии. Они находятся ближе всего к России и объективно довольно малы. Путин, возможно, думает, что никто не придёт им на помощь, хотя ситуация сейчас меняется, и очевидно, что некоторые страны НАТО готовы прийти на помощь», — считает Каспаров.

Он подчёркивает: «Самое важное — это то, что Путину нужно действовать, пока Америка парализована, ведь согласно закону маятника, как Трамп сменил Джо Байдена, так и следующий президент Америки будет демократом в стиле Трумэна — демократом, для которого главной целью станет восстановление престижа США в мире».

«Я не знаю, на какой риск он будет готов пойти, — говорит Каспаров. — Но Путин точно получит удар — у Америки бесконечно много таких возможностей. Понятно, что если американцы начнут "играть всерьёз", всё изменится очень быстро, поэтому Путин будет спешить, и в этом у меня нет ни малейших сомнений. 2027-й или, возможно, даже 2026-й год. Неясно, кто его остановит», — добавил Каспаров.

LA.LV