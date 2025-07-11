Baltijas balss logotype

Зеленский назвал условия дальнейших переговоров с РФ 2 693

В мире
Дата публикации: 11.07.2025
Deutsche Welle
Зеленский назвал условия дальнейших переговоров с РФ
ФОТО: twitter

К подготовке встречи Украины и России на уровне лидеров можно будет перейти лишь после выполнения ряда условий, заявил Владимир Зеленский. При этом он считает формат Украина-Россия-США предпочтительным, пишет DW.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для дальнейших переговоров с Москвой. "Мы должны довести до конца то, о чем стороны договорились во время второй встречи - завершить обмены, согласованные тогда в Стамбуле", -заявил Зеленский в четверг, 10 июля, на пресс-конференции в Риме, где проходит 4-я международная конференция по послевоенному восстановлению Украины. Слова президента Украины цитирует телеканал "Суспільне".

Второй раунд прямых переговоров между представителями России и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Стороны договорились обменяться тяжелоранеными военными и пленными в возрасте до 25 лет, а также передать друг другу по 6000 тел военнослужащих, погибших на войне. После этого состоялся ряд раундов обмена военнопленными - в частности, 9, 10, 12, 19 и 20 июня. Одновременно продолжался обмен телами погибших.

По мнению Владимира Зеленского, в ближайшее время обмены будут завершены. "Только после этого команды смогут перейти к обсуждению действенного варианта - подготовки встречи на уровне лидеров", - указал он.

Зеленский: Формат Украина-Россия-США - наиболее желательный

Наиболее желательным для Зеленского является формат Украина-Россия-США на уровне глав государств. За столом должны звучать не только слова, но и "конкретные гарантии", подчеркнул он.

Одновременно украинский президент напомнил, что предоставить площадки для диалога уже предложили Ватикан, Австрия, Швейцария и Турция.

Киев оценил затраты на восстановление Украины в 850 млрд евро

На конференции в Риме 10-11 июля представлены свыше 20 правительств и более 100 компаний. Участники форума уже обязались выделить на помощь Киеву более 10 млрд евро, сообщила ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

По оценке Киева, после более чем трех лет войны на восстановление Украины потребуются 850 млрд евро в течение 14 лет, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он также призвал союзников выделить дополнительные финансовые средства для покрытия дефицита украинского бюджета в 2026 и 2027 годах. "Военные расходы сейчас составляют 100-120 млрд долларов. В условиях мира и без учета производства оружия содержание украинских войск будет стоить 50 млрд евро в год. Рассчитываем, что половину этой суммы обеспечит ЕС", - сказал Шмыгаль.

(2)
  • LS
    Luka Senka
    11-го июля

    Сила на стороне Украины. Зеленский все правильно делает.

    1
    13
  • Е
    Ехидный
    11-го июля

    этот клоун вообще в Украине бывает ???? условия диктует сильнейший , а в его сегодняшнем положении надо тихо скулить и вилять хвостиком !!!!

    18
    3

