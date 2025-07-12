В ЕС допустили введение ответных мер на пошлины Трампа

Европейские чиновники и политики отреагировали на намерение Трампа ввести пошлины 30% на товары из ЕС. Немецкие промышленники призвали достичь соглашения с Белым домом.

"Введение 30-процентных пошлин на экспорт из ЕС нарушит важнейшие трансатлантические цепочки поставок, что нанесет ущерб предприятиям, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики", - приводит агентство Reuters в субботу, 12 июля, слова председательницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) о решении Дональда Трампа ввести пошлины в 30% на поставки товаров из Евросоюза с 1 августа.

Политик добавила, что Брюссель готов продолжать работу над достижением соглашения с США до 1 августа. "В то же время мы примем все необходимые меры для защиты интересов ЕС, включая принятие соразмерных ответных мер, если это будет необходимо", - заключила она. Сам Трамп обещал, что в случае повышения тарифов на американские товары Вашингтон ответит симметрично.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта на фоне решения Трампа заявил, что Евросоюз остается "единым" и "готов защищать" свои интересы. "Тарифы - это налоги. Они подпитывают инфляцию, создают неопределенность и препятствуют экономическому росту. Мы будем продолжать строить прочные торговые партнерства по всему миру", - передает слова Кошты Reuters.

Новые пошлины Трампа прокомментировали премьер-министры Италии и Нидерландов

"Мы верим в добрую волю всех участников процесса, чтобы достичь справедливого соглашения, которое укрепит Запад в целом, учитывая, что, особенно в нынешней ситуации, не имеет смысла провоцировать торговую войну между двумя сторонами Атлантики. Сейчас крайне важно сосредоточиться на переговорах, избегая поляризации, которая усложнит достижение соглашения", - прокомментировала обещание Дональда Трампа ввести новые пошлины на товары из ЕС премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Нидерландский премьер Дик Схоф заявил, что анонсированные американским президентом меры "вызывают беспокойство и не являются путем вперед". "Европейская комиссия может рассчитывать на нашу полную поддержку. Как ЕС, мы должны оставаться едиными и решительными в стремлении достичь взаимовыгодного результата с Соединенными Штатами", - добавил он.

К единству внутри Евросоюза и сосредоточенности на переговорах с США призвал и министр иностранных дел и торговли Ирландии Саймон Харрис. "Нет необходимости обострять ситуацию или еще больше повышать дополнительные пошлины, введенные в отношении ЕС", - также сказал политик.