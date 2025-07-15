Не может быть! Во сколько жителям Балтии обошлось повреждение Estlink

Представитель литовской энергокомпании "Epso-G" Паулюс Буткус в публикации в "LinkedIn" сообщил, что, по предварительным оценкам, за 175 дней (с 26 декабря 2024 года по 19 июня 2025 года), пока был поврежден соединяющий Эстонию и Финляндию кабель "Estlink 2", потребители в странах Балтии могли переплатить за электроэнергию 200-300 млн евро.

В свою очередь директор департамента энергетики Комиссии по регулированию общественных услуг Янис Негрибс отмечает, что невозможно даже приблизительно сказать, насколько больше заплатили потребители за электроэнергию в период, когда соединение "EstLink 2" было недоступно. Согласившись с тем, что из-за его повреждения цена на электроэнергию была выше, он отметил, что сумма в 200-300 млн евро является преувеличением.

Аналитик по оптовым продажам компании "AJ Power" Кристиана Ритиня отмечает, что точные расчеты в таких ситуациях невозможны, поскольку задействовано множество меняющихся и неизвестных факторов. Однако, учитывая доступные данные, сумма в 200-300 млн евро ей кажется правдоподобной, и не исключено, что фактическое влияние могло быть еще больше.

В начале 2024 года разница цен на электроэнергию в Латвии и Финляндии была незначительной, но после выхода из строя "Estlink 2" в начале 2025 года цены в Латвии по сравнению с Финляндией значительно выросли. Тем не менее Негрибс призывает учитывать, что на эту разницу повлияли и другие факторы, а не только неработающий кабель, в том числе ограниченные мощности по выработке электроэнергии в зимний период из-за низкой выработки ветряных электростанций, солнечных электростанций и гидроэлектростанций.

В повреждении кабеля подозревается нефтетанкер теневого флота России "Eagle S".