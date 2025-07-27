Baltijas balss logotype

Страх нападения на Нарву далек от реальности: эксперт 1 380

В мире
Дата публикации: 27.07.2025
BNS
Страх нападения на Нарву далек от реальности: эксперт

Устрашающие сценарии, представляющие Нарву следующей возможной целью России, не учитывают реальность, поскольку Эстония — не Украина и сейчас больше не 2014 год, пишет в онлайн-издании Diplomaatia руководитель исследовательской программы Международного центра оборонных исследований Марек Кохв.

«Любое прямое военное действие России в Балтийском регионе встретит значительно более мощные и интегрированные силы, чем те, что Россия увидела в Украине, - пишет Кохв. - Положения, при котором в Эстонию могли бы проникнуть зеленые человечки, возникнуть не может. Введенные с 2022 года существенные ограничения трансграничного движения между Эстонией и Россией и установленные дополнительные меры контроля как в Эстонии, так и в Шенгенской зоне в целом, делают такой сценарий крайне маловероятным».

Россия изнурена и повязана продолжительной войной в Украине, которая уже привела к огромным потерям в живой силе и технике. Большая часть российских сухопутных войск привязана к Украине, и их восстановление займет годы. И в случае перемирия большая часть этих сил останется на российско-украинской границе. Экономическое положение России делает маловероятным начало новой крупной военной операции против страны-члена НАТО. Россия, по словам Кохва, не может в конвенциональной войне противостоять НАТО, поскольку технологическое преимущество Запада очевидно.

«Недавние конфликты, например противостояние Израиля и Ирана, показали, как эффективно западное вооружение способно нейтрализовать основанные на российских технологиях системы, - поясняет Кохв. - Использование Россией гибридных методов против Запада на самом деле показывает нам, как Россия автоматически сама себя позиционировала как слабую сторону. По классической теории асимметричной войны именно слабая сторона прибегает к неконвенциональным средствам, чтобы избежать военного столкновения один на один с превосходящими силами. Цель слабой стороны - диверсиями и терактами истощить более сильного противника и подорвать его политическую волю. Такую стратегию Россия в настоящий момент и реализует по отношению к Западу».

Плюс ко всему Эстония вложила крупнейшие за всю свою историю инвестиции в оборону. На вооружение уже поступили или скоро поступят самоходные гаубицы K9, ракетные системы HIMARS, боевые машины CV90, противокорабельные ракеты Blue Spear и новые зенитные комплексы средней дальности IRIS-T SLM. В то же время развивается и беспилотная сфера - например, в Ярвамаа создан учебный управления дронами.

Разведслужбы Эстонии - в том числе Полиция безопасности (КаПо), Департамент внешней разведки и Разведцентр Сил обороны - постоянно следят за действиями России. Успешно проделана превентивная работа по предотвращению формирования шпионских сетей и против деятельности по влиянию. Полученными разведданными Эстония делится и с союзниками, что обеспечивает быструю реакцию на возможные опасности.

В этом свете Нарва далеко не беззащитна. Здесь сооружается новый военный городок, где можно будет дислоцировать до тысячи военнослужащих Сил обороны. Размещение Центра руководства Frontex в Нарва-Йыэсуу указывает а то, что безопасность восточной границы Эстонии в интересах и в сфере ответственности всего ЕС. Пересечение границы из России с 2022 года существенно ограничено, поэтому не сможет больше и проявиться сценарий с зелеными человечками.

Марек Кохв считает, что хотя в зарубежных масс-медиа время от времени встречается нагнетание страха, это часто основано на неполных или устаревших сведениях. В Эстонии нет причин жить в постоянном ощущении угрозы: оборона государства базируется на сдерживании, высокой боевой готовности и связях с союзниками.

Наибольший вклад в безопасность - это продолжение поддержки Украины, поскольку успехи Украины на полях сражений ограничивают империалистические амбиции России и укрепляют безопасность всей Европы

#эстония #безопасность #нарва
(1)
  • З
    Злой
    27-го июля

    Даже никто и не сомневается, что страна с населением 1.3 миллиона человек запросто справится со страной с населением 148 миллионов, конечно, для примера, новорождённый на боксёрском ринге спокойно уложит боксёра-професионала тяжеловеса одной левой ручонкой.

    4
    1

