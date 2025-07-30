Делегации стран Европы бойкотировали речь Матвиенко в Женеве

Председатель бундестага Юлия Клёкнер и ее коллеги из других стран Евросоюза, участвовавшие в конференции в Швейцарии, в знак протеста покинули зал во время выступления спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, пишет DW .

Председатель бундестага Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) и ее коллеги из других стран Европейского Союза, участвовавшие во Всемирной конференеции спикеров парламентов в Швейцарии, в знак протеста покинули зал, когда с речью выступала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Об этом сообщается в пресс-релизе бундестага, опубликованном в среду, 30 июля.

Матвиенко, находящаяся под санкциями западных стран из-за российской военной агрессии против Украины, обратилась с речью на утренней общей дискуссии, которая прошла в отделении ООН в Женеве. В это время Клёкнер вместе с европейскими коллегами "демонстративно покинула зал".

"Своей варварской агрессией против Украины Россия попирает международное право. Гражданская инфраструктура страны подвергается массированным и целенаправленным бомбардировкам - это террор против украинского населения", - заявила Клёкнер.

Председатель немецкого парламента подчеркнула необходимость дальнейшей поддержки Украины: "Мы не обращаем внимания на циничные попытки российской делегации исказить историю и переложить вину с преступников на жертв. Право сильнейшего не должно преобладать".

Россия на конференции

Всемирная конференция спикеров парламентов, организованная Межпарламентским союзом, проходит в Женеве с 29 по 31 июля. Помимо Матвиенко, в состав российской делегации вошли вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Как указано на сайте Совета Федерации РФ, на мероприятии 30 июля Валентина Матвиенко заявила, что "все нынешние конфликты, включая украинский, имеют шанс на урегулирование только в случае устранения их первопричин". Кроме того, она утверждала, что нет "гуманитарных интервенций", "а есть агрессии", ведущие "к катастрофе, а не к демократии".

До этого Матвиенко выступала с речью 28 июля на саммите женщин-председателей парламентов. Тогда она представила официальную позицию российских властей в войне, развязанной РФ против Украины.

Въезд в Швейцарию через специальное разрешение

Швейцарские СМИ еще в середине июля обращали внимание на то, что часть членов российской делегации входят в санкционные списки Швейцарии и ЕС, поэтому для их въезда требуется специальное разрешение. Кроме того, эти политики открыто поддерживают войну против Украины и играют значительную роль в российской пропаганде, отмечали швейцарские издания.

В ответ на запрос швейцарской газеты Blick департамент иностранных дел Швейцарии пояснил, что Берн должен содействовать въезду официальных делегатов для участия в мероприятиях международных организаций. При необходимости на время таких конференций действие санкций может быть приостановлено, пояснили в ведомстве.