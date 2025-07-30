Baltijas balss logotype

Делегации стран Европы бойкотировали речь Матвиенко в Женеве 0 726

В мире
Дата публикации: 30.07.2025
Deutsche Welle
Делегации стран Европы бойкотировали речь Матвиенко в Женеве
ФОТО: Youtube

Председатель бундестага Юлия Клёкнер и ее коллеги из других стран Евросоюза, участвовавшие в конференции в Швейцарии, в знак протеста покинули зал во время выступления спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, пишет DW.

Председатель бундестага Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) и ее коллеги из других стран Европейского Союза, участвовавшие во Всемирной конференеции спикеров парламентов в Швейцарии, в знак протеста покинули зал, когда с речью выступала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Об этом сообщается в пресс-релизе бундестага, опубликованном в среду, 30 июля.

Матвиенко, находящаяся под санкциями западных стран из-за российской военной агрессии против Украины, обратилась с речью на утренней общей дискуссии, которая прошла в отделении ООН в Женеве. В это время Клёкнер вместе с европейскими коллегами "демонстративно покинула зал".

"Своей варварской агрессией против Украины Россия попирает международное право. Гражданская инфраструктура страны подвергается массированным и целенаправленным бомбардировкам - это террор против украинского населения", - заявила Клёкнер.

Председатель немецкого парламента подчеркнула необходимость дальнейшей поддержки Украины: "Мы не обращаем внимания на циничные попытки российской делегации исказить историю и переложить вину с преступников на жертв. Право сильнейшего не должно преобладать".

Россия на конференции

Всемирная конференция спикеров парламентов, организованная Межпарламентским союзом, проходит в Женеве с 29 по 31 июля. Помимо Матвиенко, в состав российской делегации вошли вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Как указано на сайте Совета Федерации РФ, на мероприятии 30 июля Валентина Матвиенко заявила, что "все нынешние конфликты, включая украинский, имеют шанс на урегулирование только в случае устранения их первопричин". Кроме того, она утверждала, что нет "гуманитарных интервенций", "а есть агрессии", ведущие "к катастрофе, а не к демократии".

До этого Матвиенко выступала с речью 28 июля на саммите женщин-председателей парламентов. Тогда она представила официальную позицию российских властей в войне, развязанной РФ против Украины.

Въезд в Швейцарию через специальное разрешение

Швейцарские СМИ еще в середине июля обращали внимание на то, что часть членов российской делегации входят в санкционные списки Швейцарии и ЕС, поэтому для их въезда требуется специальное разрешение. Кроме того, эти политики открыто поддерживают войну против Украины и играют значительную роль в российской пропаганде, отмечали швейцарские издания.

В ответ на запрос швейцарской газеты Blick департамент иностранных дел Швейцарии пояснил, что Берн должен содействовать въезду официальных делегатов для участия в мероприятиях международных организаций. При необходимости на время таких конференций действие санкций может быть приостановлено, пояснили в ведомстве.

Читайте нас также:
#россия
3
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 401
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 419
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 310
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 451

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 23
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 22
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 34
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 41
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 39
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 54
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 23
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 22
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео