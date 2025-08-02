Система власти Путина очень стабильна и будет работать даже после его смерти - Буданов

Система власти российского президента Владимира Путина чрезвычайно стабильна и продолжит функционировать даже после его смерти, заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов, пишет LETA со ссылкой на UNIAN.

"Мне неприятно это говорить, и, наверное, никому не понравится это слышать: их система довольно стабильна и устойчива к стрессу", — сказал Буданов в интервью каналу "Мосейчук+".

На вопрос, так же ли она крепка, как здоровье Путина, Буданов ответил: "Нет, здоровье Путина хуже, чем его система. Но с уходом самого лидера российского государства ничего не изменится. У них система построена так, что все следующие, по крайней мере ближайший преемник, будут находиться в той же парадигме".

"У них всё просчитано. Да, кандидаты на преемничество могут меняться — проходит какое-то время, происходят разные события — да. Но проблема в том, что концептуально всё уже рассчитано. И тот преемник, который, например, в силу стечения обстоятельств придёт к власти, ничего не изменит. Всё будет идти точно так же, как и раньше. С небольшими коррекциями, но именно небольшими", — отметил Буданов.

Он подчеркнул, что это и есть сама система, и в этом заключается её проблема.

"Это всегда проблема демократии и тоталитарных режимов. Там работает система. Да, часто бывает, что тоталитарный режим падает, но он падает, а не меняется эволюционным путём", — пояснил глава ГУР.

В качестве примера он привёл Северную Корею:

"Там тоталитарный режим установился в 50-х годах, и до сих пор держится. И у них системный подход к подготовке преемников. Ким Ир Сен, Ким Чен Ын — у него будет следующий, и там всё останется так же. Ничего не изменится. Именно в этом сила системы и её неизменность", — сказал Буданов.

Глава ГУР также указал, что из общения с российскими военнопленными видно: "В России вырос целый класс людей, которые родились при Путине, живут при Путине и, в принципе, многие уже умерли при Путине".

"И они не представляют себе другой жизни. Поэтому система там, к сожалению для нас, довольно сильная", — подчеркнул Буданов.