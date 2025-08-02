Baltijas balss logotype

Система власти Путина очень стабильна и будет работать даже после его смерти - Буданов 9 910

Дата публикации: 02.08.2025
Система власти Путина очень стабильна и будет работать даже после его смерти - Буданов
ФОТО: Unsplash

Система власти российского президента Владимира Путина чрезвычайно стабильна и продолжит функционировать даже после его смерти, заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов, пишет LETA со ссылкой на UNIAN.

"Мне неприятно это говорить, и, наверное, никому не понравится это слышать: их система довольно стабильна и устойчива к стрессу", — сказал Буданов в интервью каналу "Мосейчук+".

На вопрос, так же ли она крепка, как здоровье Путина, Буданов ответил: "Нет, здоровье Путина хуже, чем его система. Но с уходом самого лидера российского государства ничего не изменится. У них система построена так, что все следующие, по крайней мере ближайший преемник, будут находиться в той же парадигме".

"У них всё просчитано. Да, кандидаты на преемничество могут меняться — проходит какое-то время, происходят разные события — да. Но проблема в том, что концептуально всё уже рассчитано. И тот преемник, который, например, в силу стечения обстоятельств придёт к власти, ничего не изменит. Всё будет идти точно так же, как и раньше. С небольшими коррекциями, но именно небольшими", — отметил Буданов.

Он подчеркнул, что это и есть сама система, и в этом заключается её проблема.

"Это всегда проблема демократии и тоталитарных режимов. Там работает система. Да, часто бывает, что тоталитарный режим падает, но он падает, а не меняется эволюционным путём", — пояснил глава ГУР.

В качестве примера он привёл Северную Корею:

"Там тоталитарный режим установился в 50-х годах, и до сих пор держится. И у них системный подход к подготовке преемников. Ким Ир Сен, Ким Чен Ын — у него будет следующий, и там всё останется так же. Ничего не изменится. Именно в этом сила системы и её неизменность", — сказал Буданов.

Глава ГУР также указал, что из общения с российскими военнопленными видно: "В России вырос целый класс людей, которые родились при Путине, живут при Путине и, в принципе, многие уже умерли при Путине".

"И они не представляют себе другой жизни. Поэтому система там, к сожалению для нас, довольно сильная", — подчеркнул Буданов.

#путин #россия
  • A
    Aleks
    3-го августа

    Вы много пропустили За 25 лет правления Путина я вам целый список напишу его вранья😂Да и где он защищает страну и от кого,?!,если они все в одной упряжке и различие только в том,что одни прикидываются русскими,други́е украинца́ми,а третьи латышами.Ради ж своих можно кем хочешь стать. Вон Соловьев всегда называл себя боггггоизбранным,а началась СВО,то тут же стал русским и книгу написал,,Я русский С нами бог,,, А завтра напишет книгу,,Я-латыш,,если будет выгодно 😀 Вон Юдин Иудин-уже латыш 😂

    0
    0
  • A
    Aleks
    3-го августа

    Правильно Буданов,зажигающий миноры, говорит.Правда,опускает,что на Украине тоже самое .В РОССИИ просто кланов побольше,Ковальчук,Ритенберги,Чесезов с Сечиным и Миллером,Якубовский и т.д и т п.и все воюют за место под солнцем,подставляя ,,партнёров,,Отсюда все коррупционные раскрытия. Но в одном они едины-не отдать власть русским и если будут сопротивляться,то как сказал покойный Ребе Шнеерсон,которому поклоняется Владимир Шеломов &Путин,то русских оставим 40млн,а если нет,то 60--80 млн ,что и видим по демографии в России,худшей за 200 последних лет 🔯👽

    2
    0
  • A
    Aleks
    3-го августа

    Конечно,Путин не врёт.Обещал не повышать пенсионный возраст и повысил ...Ой,врёт так же как и все и совершенно этот иудей не отличается от других при власти.😂😂😂Святой Путин..😂😂😂

    1
    5
  • Д
    Дед
    Aleks
    3-го августа

    Путин не святой, хотя про обещание не поднимать возраст, я, наверное, пропустил. Но, даже, латыши хотят, чтобы у них был свой Путин- президент, который защищает свою страну и людей, а не то не понятно, что, у нас. Причем, не только теперешний, а все, что были президентами.

    1
    1
  • AK
    Anton Kvaskov
    3-го августа

    На Украине выявили масштабную коррупционную схему при закупке БПЛА Военные, руководители Облвоенадминистрации и депутаты Рады организовали масштабную коррупцию при закупке БПЛА и средств РЭБ.

    Суть схемы — заключение государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по завышенным ценам — до 30% от суммы контракта возвращалось участникам.

    Среди задержанных за взятку — действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций, военные Национальной гвардии.

    Глава Мукачевской РДА Сергей Гайдай (экс-руководитель Луганской ОВА) — оказался одним из организаторов масштабной коррупционной схемы.

    Задержанным за взятку нардепом оказался Алексей Кузнецов.

    4
    1
  • Д
    Дед
    3-го августа

    Все потому что Путин не врет. Путин защищает свой народ, и народ отвечает ему тем же. А все действия Будановых, Силиней приводят к тому, что с каждым днем жизнь становится хуже и тяжелее для людей государств, которыми они правят.

    17
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    Дед
    3-го августа

    Ну давайте будем честны, Путин дурачок, который даже при всем своём культе личности сам ничего особо не решает, его несёт по течению, он дрейфует от берега к берегу но плавает туда куда идёт поток. Его надули как пацана с боеготовностью армии РФ и ситуацией на Украине, он надеялся все сделать за несколько дней, даже активы РФ не вывел из-под удара. Он клоун. А вокруг него люди которые верны пока он позволяет им набивать карманы. Всё как в Латвии. Единство у власти пока все чиновники на тёплых местах. Так что не будьте наивными.

    4
    12
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Дед
    3-го августа

    Да, Дедуля, вы правы, пу прч о гоаорит что будет делать. И делает. Другой момент в том, что дешевле тупых хохлоав можно было купить, когда наскачутся до мозолей, чем затевать вё это. Хохол жаден, вороват и весь притык в количестве бабосиков. Вы же в хвиттере видали очередные хохлятские сартиры во злате? У там кагого то подзелебобного петушка.... А что бубочка с зермаком нахапал...ммм уж не менее брилиантов с автоматической подачей понюшки кокса на толчёк...

    0
    4
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Дед
    3-го августа

    прч о гоаорит-прямо говорит. матьперемать этот мракософт....надо обратно клаву гугла вертать, хоть она и тупее...🙄

    0
    3
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 27
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 26
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 37
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 45
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 43
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 57
