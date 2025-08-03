Baltijas balss logotype

У Польши будет больше танков, чем у Британии, Германии, Франции и Италии вместе взятых 1 487

Дата публикации: 03.08.2025
BB.LV
У Польши будет больше танков, чем у Британии, Германии, Франции и Италии вместе взятых

Как сообщают польские СМИ, Польша подписала соглашение на сумму 6,7 миллиарда долларов о закупке дополнительных 180 южнокорейских танков K2, из которых 61 будет произведен на польском заводе.

Эта сделка — очередной шаг в стремительном расширении польских вооружённых сил. После завершения контракта к 2030 году Польша будет располагать примерно 1100 танками — больше, чем Германия, Франция, Великобритания и Италия вместе взятые.

Покупки танков K2 из Южной Кореи начались в 2022 году при прежнем правительстве партии "Право и справедливость" (PiS), а первые поставки начались в декабре того же года.

Новый контракт предусматривает не только поставку 180 танков, но и 81 машины технического обеспечения, логистического пакета, программы обучения, полного обслуживания и ремонта, а также передачу технологий. «Польша получает возможность производить эти танки», — заявил министр обороны Владислав Кошиняк-Камыш на церемонии подписания контракта в Гливице, подтвердив, что 61 танк будет произведён на предприятии Bumar-Łabędy, где и было подписано соглашение.

По данным ведущей польской газеты Rzeczpospolita, к 2030 году в Польше будет более 950 современных танков, включая: 360 южнокорейских K2, 366 американских Abrams, 235 немецких Leopard. Если к ним прибавить около 150 польских танков PT-91 Twardy, выпущенных в 1990-х годах, общее количество превысит 1100.

Для сравнения, по данным Global Firepower, у Германии, Франции, Великобритании и Италии вместе менее 950 танков. Среди них только Германия активно расширяет свои бронетанковые силы.

В пределах НАТО больше танков, чем у Польши, имеют только Турция (2238) и Греция (1344), но, как отмечает Rzeczpospolita, большая часть этих машин устарела, а их количество объясняется напряжённостью в отношениях между Анкарой и Афинами и не влияет напрямую на восточный фланг НАТО.

#вооружение #польша
(1)
  • Д
    Дед
    3-го августа

    Польшу, как Украину готовят назакланье

    13
    0

Видео