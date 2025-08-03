Зачем Трамп втянулся в «ядерную» перепалку с Медведевым: две версии CNN

Ответ президента США Дональда Трампа на агрессивные заявления экс-президента РФ Дмитрия Медведева может быть попыткой показать себя жестким в вопросе российской войны в Украине или способом отвлечь внимание от внутренних проблем в Соединенных Штатах. Об этом пишет CNN.

Издание считает "несколько неприличным" то, что "мелкому российскому чиновнику" удалось спровоцировать Трампа. Мол, президент США позволил показать себя раздраженным в ответ на "пустые ядерные заявления" Медведева, который уже давно не влияет на принятие решений.

"Возникает вопрос: зачем Трамп вообще вмешивается в то, что он сам назвал "глупыми" заявлениями, и выступил с такой резкой публичной реакцией, которая обостряет риторику между Вашингтоном и Москвой?" - говорится в материале.

По мнению журналистов, одно из возможных объяснений - это попытка показать себя жестким в вопросе российской войны в Украине, атакуя марионеточного игрока и избегая прямой конфронтации с реальной властью в Кремле в лице диктатора Владимира Путина, при этом не меняя фактическую ядерную политику США.

Автор материала пояснил, что на самом деле американские атомные субмарины постоянно патрулируют океаны, неся сотни ядерных боеголовок, и способны поразить цели в России с большого расстояния, поэтому "передислокация", которую объявил Трамп, на самом деле вряд ли что-то меняет.

В то же время все больше аналитиков считают, что эскалация ядерной риторики может быть тактическим отвлекающим маневром Трампа. На фоне угроз санкциями Китая и Индии за покупку российской нефти, которые могут иметь негативный эффект и для самих США, разговоры о ядерном оружии могут переключить внимание общественности.

Также, отмечается, эти заявления Трампа об усилении ядерной готовности против России, которая имеет больше атомного оружия, чем любая другая страна мира, могут затмить более мелкие внутренние проблемы, как, например, скандал по делу Эпштейна.

В статье подытоживается, что хоть ядерная риторика между США и РФ и вызывает тревогу, однако реальной угрозы ядерной конфронтации пока нет. Отношения Вашингтона и Москвы хоть и напряженные, однако далеки от прямого конфликта, а заигрывания с ядерной тематикой в соцсетях пока не сигнализируют о реальной эскалации.

"Ядерные" заявления Трампа: что говорят эксперты

Как сообщал ранее УНИАН, реакция президента США на агрессивные заявления Медведева создает опасный прецедент, когда ядерная политика может формироваться под влиянием эмоций и сообщений в соцсетях. Такое мнение высказал британский аналитик, член парламента Великобритании Боб Силли. Мол, теперь российский режим знает, что может спровоцировать президента США на реальные действия, если достаточно разозлит его в интернете.

Также аналитики по безопасности обвинили Трампа в безответственности за его "ядерные" заявления. В частности, исполнительный директор правозащитной группы Ассоциации контроля над вооружениями Дэрил Кимбалл заявил, что "ни один лидер или заместитель лидера не должен угрожать ядерной войной, тем более в детской манере в социальных сетях". Кроме того, Reuters писало, что американские чиновники еще до последних выступлений Трампа сообщали, что сообщения Медведева не воспринимаются как серьезная угроза, и поэтому непонятно, что побудило Трампа делать такие заявления.