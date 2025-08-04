Baltijas balss logotype
«Ближе к России»: Трамп заявил, что атомные подлодки США прибыли на место 1 424

В мире
Дата публикации: 04.08.2025
УНИАН
Изображение к статье: «Ближе к России»: Трамп заявил, что атомные подлодки США прибыли на место

Президент США также выразил уверенность, что сможет завершить войну в Украине путем заключения соглашения.

Две атомные подводные лодки, которые президент США Дональд Трамп приказал отправить "ближе к России", уже прибыли на место дислокации.

"Я уже делал заявление, и ответ таков: они находятся в том регионе, где им и положено быть", - сказал Трамп во время общения с журналистами.

Президент США отметил, что его спецпосланник Стив Уиткофф прибудет в Москву на этой неделе. Он предложит России заключить соглашение по завершению войны в Украине, если Москва хочет избежать сокрушительных санкций от США.

Лидер США также выразил уверенность, что США удастся остановить войну в Украине. При этом он избежал конкретики относительно того, каким образом он это будет делать.

"В этой бессмысленной войне гибнет много людей. И, знаете, мы остановили войну во многих странах, Индии и Пакистане. Мы остановили множество стран. Мы остановим и эту войну. Как-то мы ее остановим", - сказал Трамп.

#ядерное оружие #дональд трамп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    4-го августа

    еще неизвестно сколько подлодок , в случае необходимости , всплывет рядом с Флоридой !!!

    13
    2

