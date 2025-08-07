Российские оккупанты пытаются обойти Купянск, чтобы заставить украинских защитников покинуть город, но эти намерения блокируются Силами обороны Украины. Об этом командир 429 отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко сказал в эфире на Radio NV.

"Поскольку противник не может продавить Купянск-левобережный, не может продавить и формировать в районе населенного пункта Кругляковка... он взял себе за тактику обойти Купянск с северо-западной окраины. То есть, обойти не заходя в сам город, взять под огневой контроль наши маршруты выдвижения, которыми мы движемся, в частности, к переправам и затем выходим на левобережье, и таким образом, взять в давление и заставить Силы обороны покинуть именно город Купянск", - сообщил Федоренко.

При этом, Силы обороны Украины, понимая такие намерения врага, блокировали оккупантов. За последние 14 дней российским захватчикам не удалось продвинуться ни на метр. Украинские защитники также принимают определенные меры для улучшения положения и восстановления позиций, где это можно сделать, и уплотняют передовую линию соприкосновения.

В то же время, захватчики пытаются просачиваться между боевыми порядками украинских защитников, без вступления в бой.

Но, благодаря уплотнению и контролю местности с помощью применения беспилотников, удается наносить огневые поражения и не давать врагам реализовывать желаемые планы. Федоренко сказал:

"А они бы очень сильно хотели к 24 августа, ко Дню независимости Украины, вывесить ту тряпку - флаг Российской Федерации, где-то вблизи города Купянск".

По его убеждению, российские оккупанты стремятся захватить Купянск с целью получения контроля над железнодорожной логистикой.

Федоренко отмечает, что противник будет продолжать активные боевые действия на Харьковщине.

По его мнению, оккупантам "надо нарастить присутствие", чтобы потом на международной арене говорить не только о претензиях на Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области и АР Крым, но и о Харькове.

"Плюс, в подтверждение моих слов, мы же это очень хорошо помним - две или три недели назад заявление Путина, в котором он сказал, что вопрос не только в перечисленных областях, но и вопрос в буферных зонах. А это значит, что и Сумская, и Харьковская, и Черниговская, и Днепропетровская области и другие, которые являются смежными с Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской, оказываются в зоне угрозы. То есть, он себе заложил уже, что будет продолжать и здесь совершать ударно-штурмовые действия", - считает Федоренко.

По его убеждению, единственное намерение противника - это уничтожение украинской государственности, а не только захват четырех областей и Крыма.

"Это полная оккупация территории Украины. Вот к чему стремится противник. И именно поэтому он внедряет воздушный террор, потому что на фронте у него не получается", - подчеркнул Федоренко.