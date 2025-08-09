9 августа исполняется 5 лет со дня скандальных выборов президента Беларуси, в преддверии которых главные оппоненты Александра Лукашенко были брошены в тюрьмы, а миллионы белорусов, по данным неподконтрольной властям системе подсчета голосов, в знак протеста поддержали независимого кандидата Светлану Тихановскую. В эфире государственного телеканала ОНТ показали кадры оперативной видеосъемки 5-летней давности, неуклюже пытаясь доказать, что, как неоднократно заявлял Лукашенко, "Тихановскую никто из страны не выгонял, она сама уехала, а мы ей еще и денег дали".

На видео показано, как руководитель Оперативно-аналитического центра при президенте Андрей Павлюченко всучает Тихановской в ее квартире конверт с деньгами, ей помогают собраться и везут к литовской границе, сообщил канал Euronews.

Сама Тихановская, комментируя сюжет изданию "Зеркало", назвала его "очередной порцией лживой пропаганды": "Я никогда не просила меня вывозить и не собиралась никуда уезжать. Там, в ЦИК, на меня оказывали давление. Помню, как меня пытались настроить против команды Бабарико, угрожали детьми. Мне прямо сказали: "Если не согласишься на наши условия, то всякое с тобой может случиться".

По словам Тихановской, через три часа беседы она поддалась и согласилась покинуть страну. Что с ней могло случиться, всем хорошо понятно на примере отправленной в тюрьму ее соратницы Марии Колесниковой или других политзаключенных.

Не верит лидер демсил и в утверждение пропаганды о том, что из нее якобы хотели сделать сакральную жертву и что за этим стоит другой оппозиционный лидер Павел Латушко, намеревавшийся, как утверждается в сюжете, сжечь штаб Тихановской в Минске: "Это полная чушь".

Оглашение результатов выборов-2020, которые оппозиция и Запад назвали фальсифицированными, положило начало массовым протестам и жестким репрессиям. По данным правозащитного центра "Весна", сейчас около 1200 человек в Беларуси находятся в статусе политзаключенных, в том числе - основатель группы Алесь Беляцкий, получивший Нобелевскую премию мира в 2022 году.

По меньшей мере восемь политзаключенных умерли за решеткой. Около 500 000 человек оказались в изгнании за границей. Белорусские противники режима запланировали провести в Варшаве митинг, чтобы отметить пятую годовщину начала массовых протестов. В ответ на это Министерство иностранных дел Беларуси вызвало поверенного в делах Польши и опубликовало ноту, назвав предстоящее мероприятие "деструктивным" и "враждебным" событием, которое "наносит ущерб белорусско-польским отношениям".