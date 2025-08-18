Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Китае распрощались с советским вооружением 1 1890

В мире
Дата публикации: 18.08.2025
BB.LV
Фото: Wikipedia

Фото: Wikipedia

Китай отказался от копии советского вооружения в новых БМП.

Китайские конструкторы при создании новых боевой машины пехоты (БМП) и десанта (БМД) отказались от копии советского комплекса вооружения, которую устанавливали на БМП ZBD-04. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

Канал обратил внимание на фотографии новой бронетехники Народно-освободительной армии Китая, которую перебрасывают для участия в параде в честь 80-летия победы над Японией. «Бронетехника оснащена комплексами активной защиты, а БМП и БМД распрощались с советским комплексом вооружения со 100-миллиметровым орудием, сохранив лишь 30-миллиметровую автопушку», — говорится в сообщении.

Китайскую БМП ZBD-04, разработанную в середине 2000-х годов, оснащали комплексом вооружения, который практически без изменений скопировали с советской и российской БМП-3. Машина несла орудие-пусковую установку калибра 100 миллиметров и автоматическую пушку калибра 30 миллиметров. Наличие снарядов большого калибра требовало места для хранения и повышало вероятность детонации боекомплекта при поражении БМП.

В марте новую БМД НОАК заметили во время перевозки. Машина получила несколько подвижных пусковых установок комплекса активной защиты (КАЗ) с защитными боеприпасами, которые уничтожают приближающиеся цели.

Читайте нас также:
#китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
2
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    18-го августа

    Так в связи с этим Латвии что делать: радоваться или горевать?

    11
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 292
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 235
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 493
Раскрыты темпы продвижения Израиля в Газе
Раскрыты темпы продвижения Израиля в Газе 325

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 27
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 30
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 292
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 72
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 48
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 73
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 27
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 30
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 292

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео