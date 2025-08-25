Baltijas balss logotype
МИД Израиля: Палестинского государства никогда не существовало

В мире
Дата публикации: 25.08.2025
BB.LV
Свою силу официальный Израиль ищет в заветах предков.

Свою силу официальный Израиль ищет в заветах предков.

Между тем, не существует также никаких ограничений на проживание арабов.

"Израиль категорически отвергает заявление группы министров иностранных дел в отношении одобрения плана строительства вблизи Иерусалима, своей вечной столицы, и отвергает попытки навязать ему иностранный диктат", - заявил МИД еврейского государства.

Историческое право евреев проживать в любом месте Земли Израиля – колыбели еврейского народа – неоспоримо. Ни одна нация в мире не имеет более прочной, давней и документально подтвержденной связи со своей землей, чем еврейский народ с Землей Израиля, и эта связь и право не требуют подтверждения со стороны иностранных правительств.

Израиль действует в соответствии с международным правом, подчеркивается на телеграм-канале МИД Израиля. Создание еврейского государства на древней родине еврейского народа, включая расселение евреев на этой земле, было четко закреплено в мандате, выданном Британии Лигой Наций в 1922 году. Включение Декларации Бальфура 1917 года в мандат было прямо согласовано на конференции в Сан-Ремо 1920 года.

Согласно условиям мандата, право еврейского народа на создание своего национального дома распространялось на всю территорию т.н. «Подмандатной Палестины». Эти права были подтверждены статьей 80 Устава ООН.

Не существует никаких ограничений на проживание арабов в какой-либо части Государства Израиль, и призыв отказать евреям – и только евреям – в праве проживать в определённых районах Государства Израиль имеет конкретное определение: расизм.

Еврейский народ – коренной народ Земли Израиля. Палестинского государства никогда не существовало, и любая попытка оспорить это не имеет под собой никаких юридических, фактических или исторических оснований.

Безотносительно к абсурдности утверждений о будущих последствиях решения о строительстве, Израиль отвергает внешнюю попытку навязать создание джихадистского террористического государства в самом сердце Израиля.

Наконец, Государством Израиль управляет демократически избранное правительство, которое действует в интересах граждан Израиля. Самонадеянные заявления властей других государств о том, что лучше для израильтян, являются неприемлемой в международных отношениях претенциозностью.

#израиль
    147 стран ООН признают государство Палестина(из 193),т е абсолютное большинство А Израиль талдычит одно и тоже.А потом удивляются А за шо же нас,евреев,так не любят?;👽 Ответ то на поверхности.Увы.

