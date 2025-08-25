Baltijas balss logotype
СМИ Грузии: Англия готовит в Литве активистов для организации беспорядков

В мире
Дата публикации: 25.08.2025
BNS
СМИ Грузии: Англия готовит в Литве активистов для организации беспорядков
ФОТО: twitter

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы называет «скоординированной информационной атакой» утверждения грузинских СМИ о том, что Великобритания готовит активистов в Литве для организации беспорядков во время местных выборов, которые пройдут в этой кавказской стране в октябре.

По данным Prime Time, активисты проходят обучение в Литве и «обучаются тактике уличных протестов, провокациям, документированию действий сотрудников правоохранительных органов и самообороне в случае задержания».

Издание также сообщает, что отбор участников тренинга осуществляется через неправительственные организации: «Британско-грузинское общество» и «Международный институт стратегических исследований». Однако Prime Time не указывает точные источники информации.

Реагируя на эту информацию, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятие спорного закона об «иностранных агентах» в его стране позволило «снизить поляризацию, но неправительственные организации находят другие пути».

«Мы видим, что они придумали альтернативные формы, чтобы усилить поляризацию, привезли в Литву радикальных активистов для обучения. Это вызывает серьёзную обеспокоенность. Крайне прискорбно, что определённые европейские силы связаны с попытками разжигания ненависти в Грузии», — цитирует премьер-министра кавказский новостной портал JAMnews.

В ответе для агентство BNS МИД Литвы заявил, что считает подобные заявления слухами и расценивает их как «вводящую в заблуждение и скоординированную информационную атаку, поскольку опубликованные заявления не имеют ничего общего с реальностью».

«Подобные действия напрямую связаны с отходом властей Грузии от демократических ценностей и европейского пути, а также продолжающейся расправой с политической оппозицией, гражданским обществом и независимыми СМИ», — указывает министерство.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    25-го августа

    Это обычная практика, запад устраивает бузу там где надо, с Белоруссией облом вышел, народ не повёлся, батьку своего любит, обязательно поеду показать сыну Бресткую крепость чтобы знал на чьей стороне правдв!

    19
    3

