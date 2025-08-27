Болота — щит восточного фланга НАТО от агрессии Путина. Восстановят ли их?

Прошло три года с тех пор, как в феврале 2022 года на подступах к Киеву был взорван дамба на реке Ирпень, затопив обширную территорию и «утопив» в болоте танки и войска Москвы. Этот пример нашёл отклик в странах восточного фланга НАТО, особенно в Польше, где обсуждаются возможности восстановления болот не только для защиты территории от возможного вторжения, но и для снижения воздействия на климат, пишет Politico, передаёт TV3.lv .

Когда в феврале 2022 года Россия начала наступление на Киев, консультант по вопросам обороны Александр Дмитриев понял, как можно остановить войска Москвы: нужно взорвать плотину, которая отделяет реку Ирпень от северо-восточной окраины столицы, и восстановить когда-то осушенную болотистую пойму, высушенную ещё во времена СССР.

Идея Дмитриева сработала. Взорванная дамба на Ирпене остановила наступление с севера, а кадры танков Москвы, увязших в грязи, облетели весь мир.

Дмитриев рассказывал, как попавшие в болото солдаты застревали в бронетехнике, пока их не уничтожали с помощью «Джавелинов». Когда россияне пытались навести понтоны, их накрывала артиллерия.

Через три года отчаянный шаг Дмитриева вдохновил восточный фланг НАТО задуматься о восстановлении болот. Цель таких действий — не только подготовка к возможному российскому вторжению, но и способ для Европейского союза бороться с глобальным потеплением. Торфяные болота не только топят вражеские танки, но и поглощают углекислый газ, способствующий потеплению планеты.

Однако сейчас примерно в половине болот ЕС воду откачивают, чтобы освободить больше земли для сельского хозяйства. Осушенные торфяники начинают выделять парниковые газы и легко проходимы для тяжёлой техники. В настоящий момент реальные дискуссии о восстановлении болот в целях обороны и борьбы с климатическими изменениями проходят в двух странах восточного фланга НАТО — Финляндии и Польше, установил Politico.

Начатый Польшей в прошлом году проект по укреплению восточной границы на сумму 10 миллиардов злотых (2,3 миллиарда евро) предусматривает формирование торфяников и лесонасаждение вдоль границы, заявили в Министерстве обороны Польши.

Как работают европейские болота и почему их осушали?

Первоначально болота покрыты мелким мхом, который в условиях влажности не может полностью разлагаться, превращаясь в мягкую, богатую углеродом почву — торф. Именно поэтому болота являются одними из самых эффективных накопителей CO₂ на планете. Они занимают всего 3% поверхности Земли, но накапливают треть мирового углерода — вдвое больше, чем леса.

Однако осушенные болота начинают выделять углерод, который накапливался сотни и даже тысячи лет, тем самым усиливая глобальное потепление. Примерно 12% мировых торфяников деградированы и производят 4% всех выбросов, вызывающих потепление. Это произошло потому, что долгое время болота в Европе считались неплодородной землёй, которую нужно превратить в сельхозугодья. Сейчас ситуация критическая — половина европейских болот осушена в результате сельскохозяйственной деятельности.

На данный момент начаты различные проекты по восстановлению торфяников. Новый импульс дала принятая в ЕС директива о восстановлении природы, по которой к 2030 году необходимо восстановить 30% деградированных торфяников, а к 2050 году — 50% осушенных. Все 27 стран ЕС должны до сентября 2026 года разработать план по достижению этих целей. Учёные уверены, что восстановление болот на восточном фланге НАТО — это относительно дешёвый и простой способ достичь как целей ЕС по охране природы, так и задач обороны.

Идея болотного кордона НАТО

Большинство торфяников ЕС расположены вдоль границы НАТО с Россией и её союзницей Беларусью — они тянутся от арктической Финляндии через страны Балтии вдоль уязвимого Сувалкского коридора в Литве до востока Польши. Если этот ландшафт насыщен водой, он превращается в смертельную ловушку для военной техники и танков.

Недавно сообщалось о трагедии в начале 2025 года в Литве, где в болоте у полигона Пабраде утонула бронированная машина «M88 Hercules» весом 63 тонны, в результате чего погибли четверо американских военнослужащих, размещённых в стране.

Из всех стран восточного фланга НАТО Польша продвинулась дальше всех. Эстония работает над планом восстановления болот в соответствии с новым законом ЕС. В Финляндии представитель правящей Национальной коалиционной партии Паули Альто-Сетяля в прошлом году подал в парламент предложение, призвав правительство восстановить торфяники для укрепления границ и борьбы с климатическими изменениями. Решение о поддержке пилотного проекта примут осенью в министерствах обороны и охраны окружающей среды Финляндии.

Тем временем в Польше экологи и учёные несколько лет назад начали кампанию за защиту природы, поняв, что польские политики охотнее вкладываются в проекты охраны окружающей среды, связанные с национальной безопасностью. После многолетней кампании вопрос вышел на уровень правительства в Варшаве, продолжаются обсуждения между учёными и министерствами обороны и окружающей среды. Сейчас переговоры считаются обнадёживающими. Власти надеются восстановить как можно больше болот на восточной границе — это нужно и природе, и климату.

Латвия и Эстония не планируют восстанавливать болота

Правительства стран Балтии пока не проявили особого интереса. Только Министерство охраны окружающей среды Литвы заявило, что восстановление болот в целях обороны «в настоящее время обсуждается», но отказалось предоставить Politico дополнительные сведения.

Министерство обороны Эстонии и Национальные вооружённые силы Латвии сообщили Politico, что новая Балтийская оборонная линия, предусматривающая укрепление границ трёх стран, будет использовать природные барьеры, в том числе болота, но не предусматривает восстановление торфяников.

Между тем учёные видят в этом большой потенциал. Болота занимают 10% территории стран Балтии, а их восстановление было бы относительно простым процессом, считают они.

Как отметил польский эколог Виктор Котовский, если земля не полностью осушена, то уже через год-два после начала восстановления в болотистой местности снова появится вода.

«Восстановление с экологической точки зрения — это сложный процесс, но накопление воды, остановка выбросов и создание барьеров для обороны — довольно быстрые и простые задачи», — указал он.

Одними болотами Путина не остановить

Учёные одновременно признают, что использование болот в оборонных целях не решит всех проблем. Необходима и «традиционная оборона». Болота не могут остановить дроны или сбивать ракеты, а война не способствует ни природе, ни мерам её защиты.

Эксперимент в Киеве, где был взорван дамба на Ирпене, вызвав наводнение в водоёме, имел разрушительные последствия для экономики и экологии. Сначала это вызвало восторг и надежды на новое природное убежище. Однако жители окрестных деревень потеряли свои земли и дома, а резкий приток воды негативно повлиял на местные виды, не успевшие адаптироваться к изменениям.

В отличие от Украины, у правительств ЕС есть возможность восстанавливать торфяники тщательно, учитывая потребности природы, фермеров и армии. У Украины такого выбора не было.