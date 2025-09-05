Все более массированные российские авианалеты с использованием дронов заставляет украинских военных искать дешевые способы борьбы с ними. Приберегая дорогостоящие ракеты для отражения ракетных атак, они стали гоняться за беспилотниками на спортивно-тренировочных самолетах Як-52. Таким образом уничтожается более 10% из числа сбитых дронов.

Деятельность эскадрильи 11-й бригады армейской авиации напоминает события Первой мировой войны, когда самолеты сражались друг с другом на близком расстоянии и стрелок, сидя в открытой кабине, пытался поразить противника из пулемета, рассказывает The Wall Street Journal. Корреспонденты газеты посетили место базирования бригады и ознакомились с тем, как воюют ее летчики, многие из которых являются пилотами-любителями. У Як-52 нет радара, и самолет ведет по радио наземная служба до визуального контакта. Зимой в кабине было так холодно, что приходилось надевать толстые куртки, перчатки и старые летные шлемы с меховой подкладкой.

Главные цели – разведывательные беспилотники «Орлан» и Zala, а также ударные дроны Shahed и их модификации. Они летают со скоростью до 185 км/ч, что делает их легкой добычей для «Яка», развивающего скорость под 300 км/ч. Подобным способом уничтожается примерно 10-12% беспилотников, перехватываемых Украиной в обычный день, сказал WSJ заместитель командира 11-й бригады полковник Николай Лихацкий.

Для защиты неба у Украины есть в том числе самые передовые западные средства ПВО, включая зенитно-ракетную систему Patriot и истребители F-16, которые иногда используются для сбивания ракет и беспилотников. Долгое время за дронами охотились также экипажи пикапов с установленными на них тяжелыми пулеметами. Но использовать ракеты и F-16 для борьбы с дронами очень дорого, а модифицированные беспилотники Shahed (в России их назвали «Герань») стали технически более сложными. Например, теперь они могут лететь на большой высоте, где их не достают пулеметы мобильных бригад воздушной обороны, а затем пикировать на здание.

В июле, по оценке британского Центра информационной устойчивости, коэффициент сбития дронов составил около 89%, но несколькими месяцами ранее, когда Россия значительно нарастила количество ударов и посылаемых в налет аппаратов, а также стала применять новые тактики для борьбы со средствами ПВО, этот показатель сильно упал. Минимальное значение было в мае – 47,2% (правда, среди дронов много «обманок», ложных целей). Охота за дронами на «Яках» стала одним из вариантов решения проблемы. Экипажи, состоящие из двух человек, ждут на аэродроме от наземной службы слежения сигнала о приближении беспилотников и после его получения обычно уже через 15 минут оказываются в воздухе.

Самолет подлетает к дрону на 60-90 м, после чего стрелок открывает фонарь кабины, высовывается и открывает огонь. Иногда пилоту удается подойти так близко, что у него получается крылом своего самолета наклонить крылья беспилотника и сбить его с курса, рассказал Лихацкий. Британские летчики использовали эту тактику во время Второй мировой войны против немецких ракет «Фау-1».