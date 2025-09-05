Baltijas balss logotype
Украинские летчики одерживают победы по тактике

В мире
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
Спортивный Як-52 стал фронтовым истребителем.

Спортивный Як-52 стал фронтовым истребителем.

У тихоходных самолетов больше шансов уничтожить беспилотники.

Все более массированные российские авианалеты с использованием дронов заставляет украинских военных искать дешевые способы борьбы с ними. Приберегая дорогостоящие ракеты для отражения ракетных атак, они стали гоняться за беспилотниками на спортивно-тренировочных самолетах Як-52. Таким образом уничтожается более 10% из числа сбитых дронов.

Деятельность эскадрильи 11-й бригады армейской авиации напоминает события Первой мировой войны, когда самолеты сражались друг с другом на близком расстоянии и стрелок, сидя в открытой кабине, пытался поразить противника из пулемета, рассказывает The Wall Street Journal. Корреспонденты газеты посетили место базирования бригады и ознакомились с тем, как воюют ее летчики, многие из которых являются пилотами-любителями. У Як-52 нет радара, и самолет ведет по радио наземная служба до визуального контакта. Зимой в кабине было так холодно, что приходилось надевать толстые куртки, перчатки и старые летные шлемы с меховой подкладкой.

Главные цели – разведывательные беспилотники «Орлан» и Zala, а также ударные дроны Shahed и их модификации. Они летают со скоростью до 185 км/ч, что делает их легкой добычей для «Яка», развивающего скорость под 300 км/ч. Подобным способом уничтожается примерно 10-12% беспилотников, перехватываемых Украиной в обычный день, сказал WSJ заместитель командира 11-й бригады полковник Николай Лихацкий.

Для защиты неба у Украины есть в том числе самые передовые западные средства ПВО, включая зенитно-ракетную систему Patriot и истребители F-16, которые иногда используются для сбивания ракет и беспилотников. Долгое время за дронами охотились также экипажи пикапов с установленными на них тяжелыми пулеметами. Но использовать ракеты и F-16 для борьбы с дронами очень дорого, а модифицированные беспилотники Shahed (в России их назвали «Герань») стали технически более сложными. Например, теперь они могут лететь на большой высоте, где их не достают пулеметы мобильных бригад воздушной обороны, а затем пикировать на здание.

В июле, по оценке британского Центра информационной устойчивости, коэффициент сбития дронов составил около 89%, но несколькими месяцами ранее, когда Россия значительно нарастила количество ударов и посылаемых в налет аппаратов, а также стала применять новые тактики для борьбы со средствами ПВО, этот показатель сильно упал. Минимальное значение было в мае – 47,2% (правда, среди дронов много «обманок», ложных целей). Охота за дронами на «Яках» стала одним из вариантов решения проблемы. Экипажи, состоящие из двух человек, ждут на аэродроме от наземной службы слежения сигнала о приближении беспилотников и после его получения обычно уже через 15 минут оказываются в воздухе.

Самолет подлетает к дрону на 60-90 м, после чего стрелок открывает фонарь кабины, высовывается и открывает огонь. Иногда пилоту удается подойти так близко, что у него получается крылом своего самолета наклонить крылья беспилотника и сбить его с курса, рассказал Лихацкий. Британские летчики использовали эту тактику во время Второй мировой войны против немецких ракет «Фау-1».

#дроны
Оставить комментарий

(6)
  • AK
    Anton Kvaskov
    5-го сентября

    Сарказм....Запомни--- у Штатов нет партнеров,одни шестерки....Такой как ты,полезный идиот.....

    30
    6
  • С
    Сарказм
    Anton Kvaskov
    6-го сентября

    запомни дурачок, у русских нет народа, есть царь с приближенными и мясные рабы... как ты, которым в люой момент можно пожертвовать просто так, забавы ради (предварительно порассказав сказочек про вяличие, как же иначе) и пойти дальше жрать черную икру ведрами, хихикая над твоей дуростью

    12
    32
  • AK
    Anton Kvaskov
    5-го сентября

    Сарказм.....Тебя дурят как барана...ты черпаешь однобоко....Пока твои друзья в желтых повязках бегут на запад,ты сидишь пердишь задыхаешся в соплях от немощи...Что ты сделаешь русским на фронте,козел ты безрогий.....Ты слаб и туп.

    20
    2
  • С
    Сарказм
    Anton Kvaskov
    6-го сентября

    ха, терминатор нашелся:) да трупами этих самых русских вся земля там усыпана, сколько видосов, как их свиньи и собаки жрут, своим то они нафик не нужны, валяются, гниют. Да и как может быть иначе, если их единственная рабочая тактика (причем придуманная далеко не сегодня) - это закидать противника трупами в расчете на то, что у того кончатся патроны/дроны/снаряды, потом скидывать пущенных на мясо в братские могилы, зажигать им языческие вечные огни и афигенно гордится тем, сколько мтиллионов они уложили, типа это их героизм показывает

    2
    19
  • AK
    Anton Kvaskov
    5-го сентября

    Ха ха ха ха...... Вы че тут пишите бред собачий??? Русские показывали видео про эти яки...Хохлы валили дроны и сами погибали.....

    18
    1
  • С
    Сарказм
    Anton Kvaskov
    5-го сентября

    Ахась, все как один камикадзе. И даже хуже, камикадзе все же целились в корабль, в случае успеха можно было обменять свою жизнь на какой-нибудь амеркианский эсминец. А тут целый самолет+летчик меняется на... шахед?? Сафсем дурачок? Хотя кого я спрашиваю...

    4
    14
Читать все комментарии

