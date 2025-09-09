Baltijas balss logotype
Помощь от Трампа: в «Искандере», попавшим в кабмин Украины - десятки компонентов из США 1 596

В мире
Дата публикации: 09.09.2025
УНИАН
Помощь от Трампа: в «Искандере», попавшим в кабмин Украины - десятки компонентов из США

По зданию Кабинета министров Украины Россия ударила ракетой "Искандер" (9М727). Боевая часть не сработала, сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, такой "Искандер" содержит:

около 35 компонентов американского производства, 1 - японского, 1 - британского, 1 - швейцарского, 5 - белорусского, 57 - российского. Среди иностранных производителей - Texas Instruments, Analog Devises и Altera (США), College Electronics Ltd (Великобритания), Fujitsu (Япония), Traco Power (Швейцария), АО "Интеграл" (Беларусь), АО "Микрон"АО "Производственная ассоциация "Стрела", АО "Ангстрем", АО "Исследовательско-конструкторское бюро "Экситон", "Карачевский завод "Электродеталь" (РФ).

В то же время Власюк отметил, что, по сравнению с ракетами предыдущих лет, стало меньше компонентов из Европы и США, а больше - российских и белорусских. Украина передала всю эту информацию партнерам для санкционного реагирования.

#санкции #киев #война на украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
22
1
0
1
0
2

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    9-го сентября

    Как до людей не может дойти никак,что война организована живоглотами из Израиля,США,Европы и России совместно!? А все остальное -спектакль для одурачивания публики,которая дальше собственного носа не хочет видеть совершенно.

    13
    7

