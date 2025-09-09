Помощь от Трампа: в «Искандере», попавшим в кабмин Украины - десятки компонентов из США

По его словам, такой "Искандер" содержит:

около 35 компонентов американского производства, 1 - японского, 1 - британского, 1 - швейцарского, 5 - белорусского, 57 - российского. Среди иностранных производителей - Texas Instruments, Analog Devises и Altera (США), College Electronics Ltd (Великобритания), Fujitsu (Япония), Traco Power (Швейцария), АО "Интеграл" (Беларусь), АО "Микрон"АО "Производственная ассоциация "Стрела", АО "Ангстрем", АО "Исследовательско-конструкторское бюро "Экситон", "Карачевский завод "Электродеталь" (РФ).

В то же время Власюк отметил, что, по сравнению с ракетами предыдущих лет, стало меньше компонентов из Европы и США, а больше - российских и белорусских. Украина передала всю эту информацию партнерам для санкционного реагирования.